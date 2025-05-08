Advertisement

لبنان

دولارات تأتي من سوريا.. وهؤلاء يريدونها

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-05-2025 | 15:23
A-
A+
Doc-P-1357696-638823398634115082.png
Doc-P-1357696-638823398634115082.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب سكان في مناطق حدودية متاخمة لسوريا عن انزعاجهم من المداهمات الأمنية المتزايدة التي تؤدي غالبا إلى إحباط محاولات تهريب البنزين والمازوت إلى سوريا.
Advertisement

وقال مصدر محلي لـ"لبنان24" أنّ هؤلاء يعتبرون أنّهم لا يؤثرون على الاقتصاد الوطني على اعتبار أن المحروقات متوافرة بكميات كبيرة وغير محتكرة، بالاضافة إلى أنّ أي مواطن يستطيع الحصول عليها، وبالتالي ليس هناك أي نقص يذكر.
ونقل المصدر عن المهربين قولهم أنّ لا فرص عمل لهم في مناطقهم، وهم يساهمون بإدخال الدولارات إلى البلاد، إذ إن عملية التهريب تتم بالدولار حصرًا.
يأتي ذلك في خضم التحذيرات المتزايدة من عمليات التهريب الضخمة التي لا تزال تحصل على الحدود، عبر ممرات جبلية وتضاريس صعبة، للهروب من أي عملية أمنية.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نواف سلام من مطار القليعات: الزيارة تأتي تأكيداً على أهمية عكار والشمال
lebanon 24
09/05/2025 01:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الـ"National Interest": الحوثيون أكثر خطورة من أي وقت مضى وهؤلاء يدعمونهم
lebanon 24
09/05/2025 01:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"دولارات تُضخّ" في لبنان.. من الذي يأتي بها؟
lebanon 24
09/05/2025 01:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: لا أُريد أنّ يأتي هؤلاء في 16 آذار
lebanon 24
09/05/2025 01:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:44 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2025-05-08
15:58 | 2025-05-08
15:18 | 2025-05-08
15:16 | 2025-05-08
14:59 | 2025-05-08
14:57 | 2025-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24