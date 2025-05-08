إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر

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صدر عن ـــ ، البيان الآتي: "ضمن إطار عمليات الرصد والمتابعة بهدف مكافحة أعمال التسلل والتهريب، تمكنت دورية من عند شاطىء الميناء - من إحباط عملية تهريب 11 شخصًا بطريقة غير شرعية، وضبطت مركبَين كانا مُعَدَّين للاستخدام في العملية.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".