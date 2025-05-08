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لبنان

إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر

Lebanon 24
08-05-2025 | 16:00
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "ضمن إطار عمليات الرصد والمتابعة بهدف مكافحة أعمال التسلل والتهريب، تمكنت دورية من مديرية المخابرات عند شاطىء الميناء - طرابلس من إحباط عملية تهريب 11 شخصًا عبر البحر بطريقة غير شرعية، وضبطت مركبَين كانا مُعَدَّين للاستخدام في العملية.
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بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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