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وكتبت" اللواء": على مسافة 48 ساعة، من الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وطرابلس وعكار، اكتمل المشهد الانتخابي، ودخلت 6 لوائح حلبة التنافس، وهي تضم مرشحين من نادي الكفاءة والخبرة، ركزوا نشاطهم على زيارات ميدانية للاحياء الشعبية والاسواق..ويطفو على السطح تخوف من تراجع تمثيل الاقليات (المسيحيون والعلويون) مع امتناع بعض من الترشيح للانتخابات، ومن المخاوف ايضا ولادة مجلس بلدي غير متجانس، من شأنه ان يشل اتخاذ القرارات، ويمنع السير بحل ازمات المدينة الخانقة من النظافة، الى السير، وانتشار النفايات والأوبئة بالشوارع.وعلى صعيد انتخابات بلدية بيروت، كشف مجلس النواب الياس بوصعب عن محاولات جارية ومحاولة من ، لتدوير الزوايا من اجل التوصل الى اتفاق بين الاحزاب على لائحة كاملة في بيروت تضمن المناصفة.وتحدثت معلومات عن محاولة على الارض لتشكيل لائحة قادرة على حل مشكلة المناصفة، وسط مخاوف من مزايدات من بعض النواب والجهات، لعدم تمرير الانتخابات بما يضمن المناصفة والعيش المشترك.وكتبت" الاخبار": في 2016، وصف الأب في إحدى مقابلاته الانتخابات البلدية بأنها «حرب الأباطرة»، في إشارة إلى رجاله العتاق وأذرعه على الأرض، أو من كان يُعتقد قبل تلك الانتخابات بأنهم «مفاتيح المناطق» الذين تصارعوا في ما بينهم.في ، في 4 أيار 2025، أطاح تيمور بغالبية هؤلاء وكشف أنهم وسطاء من زمنٍ غابر وليسوا مفاتيح، لمجرّد أنه تركهم في مواجهة مع جيل الحزبيين الجدد الذين حققت غالبيتهم نتائج جيدة نسبياً لمصلحة حزبهم، عبر لوائح عائلية ومحليّة وسياسية متنوّعة، ولكن من دون راية الحزب .والأهم أنه باتت لدى تيمور مجموعة من رؤساء البلديات (المرجّحين) من طبقة رجال الأعمال وكبار الأغنياء، رغم أن جنبلاط الأب تضرر «شكليّاً» من هذه النتائج، على خلفية خسارة المرشح سيزار محمود في بلدة الباروك الشوفية، بعدما نشر زعيم المختارة صورةً له معه قبل يومين من الانتخابات، معلناً دعمه له كاستثناء وحيد من بين كل المرشحين لأسباب وصفها بـ«الموضوعية».لكن الفائر كان فادي محمود، المتموّل وتاجر المعدات الطبية في والخليج. وبينما كان منزل فادي محمود المحطة التالية التي زارها تيمور بعد احتفال 16 آذار الماضي، حيث تناول الغداء معه كرسالة دعم غير رسمية للمحازبين الاشتراكيين الذين التقطوا الإشارة، فُسّر تدخّل جنبلاط الأب لدعم المرشح سيزار وكأنه رسالة سلبية لفادي، بسبب طرح اسمه للتوزير من قبل فريق الرئيس نواف سلام من خارج حصة الاشتراكي، خصوصاً أن النتائج لمصلحة فادي كانت قد صارت محسومة قبل إعلان دعم جنبلاط لسيزار بأيام. المعركة الوحيدة التي تدخّل فيها جنبلاط الأب بشكل فعلي كانت في الشويفات التي حرص فيها على تشكيل لائحة برئاسة نضال الجردي المحسوب على النائب السابق ، لتأكيد التحالف معه ومع القوميين، والتي صبّ الاشتراكيون أصواتهم بغزارة لها. الجردي أيضاً تربطه علاقات جيدة بالاشتراكي، ويعدّ من نادي المتمولين الدروز.أما في بشامون، حيث انقسم الاشتراكيون أيضاً بين لائحتين في معركة شرسة، فقد كانت زيارة تيمور لمنزل المرشّح عزات عيد ورقة الحسم لمصلحة لائحة الأخير في مواجهة لائحة ثانية تداركت الأمر وانسحبت قبل أيام من المعركة التي صبّ فيها الاشتراكيون أصواتهم للائحة لهم فيها كفة الميزان، من دون تدخل حزبي مباشر. ويعدّ عيد من أبرز المتمولين ورجال الأعمال المقرّبين من الاشتراكي، ومن أغنى الأغنياء الدروز.أبرز الأباطرة الخاسرين كان النائب أكرم شهيّب في عاليه حيث تكرّس التحالف مع الأرسلانيين والقوميين. صحيح أنه انكفأ قبل الانتخابات بأسابيع، ولكن ذلك حصل بعدما أيقن عدم قدرته على التأثير في مجرى الانتخابات وتحديداً في مدينة عاليه، أمام قوة الرئيس الحالي وجدي مراد الذي يعدّ من أبرز الحزبيين والمقربين من النائب تيمور جنبلاط ووالده.ثاني الأباطرة الخاسرين، هو هشام نصر الدين الذي كان يؤلّف اللوائح ويسمّي رؤساء ويُعيّن أعضاء في البلديات والمخترة. نصر الدين، الذي تحدّث باسمه هذه المرة وليس باسم حزبه، تعرّض لهزيمة في بلدته ديرقوبل، وهي أيضاً بلدة الوزير فايز رسامني الذي شكّل لائحة مع الحزبيين وآل يونس فازت بكاملها على لائحة نصر الدين.ومن ديرقوبل إلى مرستي، حيث خسر القيادي الاشتراكي ناصر زيدان أمام لائحة يرأسها شاب محسوب على «التغييريين»، مع غالبية اشتراكية من الأعضاء الشباب.وفي باتر، خسر رئيس البلدية السابق رائف ، ابن محمود صافي، المسؤول الأمني في الحزب الاشتراكي لسنوات طويلة والمقرّب جداً من جنبلاط الأب، أمام لائحة شبابية يرأسها شاب من آل خطار تربطه علاقة جيدة بتيمور جنبلاط.وتضم لائحة الأباطرة القيادي فادي غريزي، وهو قائد قطاع الجرد السابق في الحزب وصل نفوذه سابقاً حد تزكية النواب في وعاليه، إذ نجحت لائحته في بلدته بتاتر بنتائج متقاربة جداً مع اللائحة المنافسة التي تضم اشتراكيين، ما يعدّ فوزاً هزيلاً في قلعته التاريخية بتاتر.أما في عرمون، فإن خسارة فراس الجوهري، ابن الرئيس السابق فضيل الجوهري الذي شكّل زعامة محلية خلال رئاسته للبلدية، تعدّ ربحاً صافياً لتيمور، مع فوز المتمول حسام الجوهري الذي تربطه علاقات جيدة أيضاً مع «التغييريين»، وهو شقيق جمال الجوهري رئيس لجنة الاغتراب في المجلس المذهبي. وسبق لحسام أن دعم الاشتراكي ومؤسساته وبعض المؤسسات الدرزية بمبالغ كبيرة خلال أزمة .يشبّه أحد الاشتراكيين ما حصل الأحد الماضي بما كان يحصل مع أمين السر العام السابق في الحزب شريف فياض.قبل انتخابات لانتخاب 14 عضواً لمجلس القيادة، كان جنبلاط يسأل فيّاض: كم مرشحاً لديك؟ وكان فياض دائماً يستقبل 16 طلب ترشيح، فيقرر جنبلاط أن يفوز 14 بالتزكية، وأن يراضي الاثنين الباقيين بتعيينهما من ضمن حقه القانوني في تعيين قسم من الأعضاء. في المرة الوحيدة التي قرر فيها جنبلاط أن تحصل انتخابات فعلية، خسر فيّاض!