لم يراع الشروط القانونية.. إغلاق مركز طبي في طرابلس

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أقدمت قوة من في على ختم مركز السلام الطبي في مدينة بالشمع الأحمر، وفق ما أفادت به مندوبة " ".وحسب المعلومات، يأتي ذلك بعد تبيان مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالشروط والمعايير القانونية المطلوبة للتشغيل.