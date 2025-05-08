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لبنان

لم يراع الشروط القانونية.. إغلاق مركز طبي في طرابلس

Lebanon 24
08-05-2025 | 23:43
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أقدمت قوة من أمن الدولة في الشمال على ختم مركز السلام الطبي في مدينة طرابلس بالشمع الأحمر، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
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وحسب المعلومات، يأتي ذلك بعد تبيان مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالشروط والمعايير القانونية المطلوبة للتشغيل.
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