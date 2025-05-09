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لبنان

اتصالات تهنئة بأبعاد مختلفة محورها "الاتحاد"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-05-2025 | 01:15
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مع صدور النتائج النهائية للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، باشرت القوى السياسية والحزبية جولات واتصالات التهنئة على عدد من رؤساء البلديات.
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وشهد قضاء المتن حماوة في الاتصالات تحضيراً لانتخابات اكبر ومعركة بدأت ملامحها تتظهر قبل صدور النتائج النهائية، وهي معركة رئاسة اتحاد بلديات المتن التي بدأها الوزير السابق الياس المرّ، والتي يصعب توقع نتائجها سلفا بسبب التقارب الكبير في الاصوات بحسب الاحصاءات.
لكن مصادر متابعة اشارت الى أن التغيير في الارادة الشعبية التي ادت الى تغيير واضح في البلديات لا سيما في الساحل المتني ستكون الحجر الاساسي في تغيير في اتحاد بلديات المتن .
ويتم التداول همسا بمعلومات مفادها ان طرفا ثالثا يسعى الى ترغيب عدد كبير من رؤساء البلديات الجدد في مقابل التصويت لمرشحه لمنصب رئيس الإتحاد ، إلا أن الأمر لا يبدو سهلاً بسبب النهج الجديد الذي ظهر في ساحل المتن الشمالي والرامي الى تفعيل العمل الإنمائي والبلدي في الإتحاد.

المصدر: لبنان 24
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