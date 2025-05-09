اتصالات تهنئة بأبعاد مختلفة محورها "الاتحاد"

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مع صدور النتائج النهائية للانتخابات البلدية والاختيارية في ، باشرت والحزبية جولات واتصالات التهنئة على عدد من رؤساء البلديات.وشهد حماوة في الاتصالات تحضيراً لانتخابات اكبر ومعركة بدأت ملامحها تتظهر قبل صدور النتائج النهائية، وهي معركة رئاسة التي بدأها الوزير السابق الياس المرّ، والتي يصعب توقع نتائجها سلفا بسبب التقارب الكبير في الاصوات بحسب الاحصاءات.لكن مصادر متابعة اشارت الى أن التغيير في الارادة الشعبية التي ادت الى تغيير واضح في البلديات لا سيما في الساحل المتني ستكون الحجر الاساسي في تغيير في اتحاد بلديات المتن .ويتم التداول همسا بمعلومات مفادها ان طرفا ثالثا يسعى الى ترغيب عدد كبير من رؤساء البلديات الجدد في مقابل التصويت لمرشحه لمنصب رئيس الإتحاد ، إلا أن الأمر لا يبدو سهلاً بسبب النهج الجديد الذي ظهر في ساحل والرامي الى تفعيل العمل الإنمائي والبلدي في الإتحاد.