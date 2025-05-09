لا انخراط سعوديا مباشرا في الانتخابات البلدية؟

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أكدت مصادر مطلعة أن كل الأحاديث والتسريبات حول تدخل مباشر في تفاصيل ، وخصوصًا في العاصمة وبعض المناطق، لا تعكس الواقع الحقيقي. وتشير المعطيات إلى أن لا تُبدي اهتمامًا فعليًا بشكل الانتخابات البلدية أو نتائجها في هذه المرحلة.وتعتبر أن الاستحقاق البلدي يجري ضمن عهد ، الذي ترى فيه طرفًا قريبًا منها في الواقع اللبناني، ما يجعلها تكتفي بالمراقبة من دون اي انخراط مباشر.وبحسب المصادر، فإن ، لن تتخذ أي خطوات من شأنها عرقلة المسارات السياسية في ، كما لا تنوي إظهار أي موقف سلبي تجاه الملفات المطروحة.وعليه، فإن كل ما يُحكى عن تدخل سعودي في هذا الاستحقاق يبقى في إطار التحليلات غير المبنية على وقائع، خاصة في ظل توجه الرياض لسياسة أكثر حيادية في الداخل اللبناني.