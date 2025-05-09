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لبنان

لا انخراط سعوديا مباشرا في الانتخابات البلدية؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-05-2025 | 03:15
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أكدت مصادر مطلعة أن كل الأحاديث والتسريبات حول تدخل سعودي مباشر في تفاصيل الانتخابات البلدية، وخصوصًا في العاصمة بيروت وبعض المناطق، لا تعكس الواقع الحقيقي. وتشير المعطيات إلى أن الرياض لا تُبدي اهتمامًا فعليًا بشكل الانتخابات البلدية أو نتائجها في هذه المرحلة.
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وتعتبر المملكة أن الاستحقاق البلدي يجري ضمن عهد العماد جوزيف عون، الذي ترى فيه طرفًا قريبًا منها في الواقع اللبناني، ما يجعلها تكتفي بالمراقبة من دون اي انخراط مباشر.
وبحسب المصادر، فإن السعودية، لن تتخذ أي خطوات من شأنها عرقلة المسارات السياسية في لبنان، كما لا تنوي إظهار أي موقف سلبي تجاه الملفات المطروحة.
وعليه، فإن كل ما يُحكى عن تدخل سعودي في هذا الاستحقاق يبقى في إطار التحليلات غير المبنية على وقائع، خاصة في ظل توجه الرياض لسياسة أكثر حيادية في الداخل اللبناني.
المصدر: لبنان 24
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