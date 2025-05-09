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لبنان

متّى هنّأ بانتخاب البابا الجديد

Lebanon 24
09-05-2025 | 01:50
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أصدر رئيس المجلس العام الماروني، المهندس ميشال متى، بيانًا هنأ فيه المسيحيين في لبنان والعالم بمناسبة انتخاب الحبر الأعظم الجديد، البابا لاون الرابع عشر. راجيًا له خدمةً مباركة ومثمرة في قيادة الكنيسة الكاثوليكية".
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وقال: "إذ يرفع المجلس الصلاة من أجل نجاح رسالة قداسته في بث الرجاء والسلام في العالم، يؤكّد أن الكنيسة باقية على رجائها الثابت بقيادة روحية تجمع ولا تفرّق، وتحمل في قلبها تطلعات الشعوب وتوقهم إلى العدالة والرحمة".
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