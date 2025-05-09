متّى هنّأ بانتخاب البابا الجديد

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أصدر رئيس ، المهندس ، بيانًا هنأ فيه في والعالم بمناسبة انتخاب الحبر الأعظم الجديد، البابا لاون . راجيًا له خدمةً مباركة ومثمرة في قيادة ".وقال: "إذ يرفع المجلس الصلاة من أجل نجاح رسالة قداسته في بث الرجاء والسلام في العالم، يؤكّد أن الكنيسة باقية على رجائها الثابت بقيادة روحية تجمع ولا تفرّق، وتحمل في قلبها تطلعات الشعوب وتوقهم إلى العدالة والرحمة".