25
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
27
o
بعلبك
12
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
متّى هنّأ بانتخاب البابا الجديد
Lebanon 24
09-05-2025
|
01:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر رئيس
المجلس العام الماروني
، المهندس
ميشال متى
، بيانًا هنأ فيه
المسيحيين
في
لبنان
والعالم بمناسبة انتخاب الحبر الأعظم الجديد، البابا لاون
الرابع عشر
. راجيًا له خدمةً مباركة ومثمرة في قيادة
الكنيسة الكاثوليكية
".
Advertisement
وقال: "إذ يرفع المجلس الصلاة من أجل نجاح رسالة قداسته في بث الرجاء والسلام في العالم، يؤكّد أن الكنيسة باقية على رجائها الثابت بقيادة روحية تجمع ولا تفرّق، وتحمل في قلبها تطلعات الشعوب وتوقهم إلى العدالة والرحمة".
مواضيع ذات صلة
عون هنّأ بانتخاب البابا ليو الرابع عشر
Lebanon 24
عون هنّأ بانتخاب البابا ليو الرابع عشر
09/05/2025 11:00:25
09/05/2025 11:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع يهنئ الكنيسة بانتخاب البابا الجديد
Lebanon 24
جعجع يهنئ الكنيسة بانتخاب البابا الجديد
09/05/2025 11:00:25
09/05/2025 11:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الموعد حُدِّدَ... متى سينتخب الكرادلة البابا الجديد؟
Lebanon 24
الموعد حُدِّدَ... متى سينتخب الكرادلة البابا الجديد؟
09/05/2025 11:00:25
09/05/2025 11:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أ.ف.ب: إسرائيل تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الفاتيكان بعد انتخاب البابا الجديد
Lebanon 24
أ.ف.ب: إسرائيل تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الفاتيكان بعد انتخاب البابا الجديد
09/05/2025 11:00:25
09/05/2025 11:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
غارات الجنوب.. يد اسرائيل عالية؟
Lebanon 24
غارات الجنوب.. يد اسرائيل عالية؟
04:00 | 2025-05-09
09/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قدماء القوى المسلحة اللبنانية": لتكثيف الجهود العربية لتطبيق القرار 1701 وإعادة إعمار لبنان
Lebanon 24
"قدماء القوى المسلحة اللبنانية": لتكثيف الجهود العربية لتطبيق القرار 1701 وإعادة إعمار لبنان
03:47 | 2025-05-09
09/05/2025 03:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصيات شيعية تراعي" البيئة"
Lebanon 24
شخصيات شيعية تراعي" البيئة"
03:45 | 2025-05-09
09/05/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسمر: إزالة التعديات في مرفأ بيروت خطوة نحو دولة القانون
Lebanon 24
الأسمر: إزالة التعديات في مرفأ بيروت خطوة نحو دولة القانون
03:31 | 2025-05-09
09/05/2025 03:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
المركز الكاثوليكي للإعلام يعلن عن التسمية الصحيحة للبابا الجديد
Lebanon 24
المركز الكاثوليكي للإعلام يعلن عن التسمية الصحيحة للبابا الجديد
03:27 | 2025-05-09
09/05/2025 03:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"أنت تستحق كل الحب".. هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلاد صديقها بصورة خاصة معه
Lebanon 24
"أنت تستحق كل الحب".. هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلاد صديقها بصورة خاصة معه
13:00 | 2025-05-08
08/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. مايا دياب تشعل المسرح برقصها (فيديو)
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. مايا دياب تشعل المسرح برقصها (فيديو)
11:25 | 2025-05-08
08/05/2025 11:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حبنا يستحق القتال".. باسل خياط يعترف لممثلة لبنانية "بحبه"
Lebanon 24
"حبنا يستحق القتال".. باسل خياط يعترف لممثلة لبنانية "بحبه"
10:12 | 2025-05-08
08/05/2025 10:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب روبرت بريفوست.. أول بابا أميركي في التاريخ
Lebanon 24
انتخاب روبرت بريفوست.. أول بابا أميركي في التاريخ
12:09 | 2025-05-08
08/05/2025 12:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... هذه هويّة شهداء الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت جنوب لبنان اليوم
Lebanon 24
بالصور... هذه هويّة شهداء الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت جنوب لبنان اليوم
09:08 | 2025-05-08
08/05/2025 09:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2025-05-09
غارات الجنوب.. يد اسرائيل عالية؟
03:47 | 2025-05-09
"قدماء القوى المسلحة اللبنانية": لتكثيف الجهود العربية لتطبيق القرار 1701 وإعادة إعمار لبنان
03:45 | 2025-05-09
شخصيات شيعية تراعي" البيئة"
03:31 | 2025-05-09
الأسمر: إزالة التعديات في مرفأ بيروت خطوة نحو دولة القانون
03:27 | 2025-05-09
المركز الكاثوليكي للإعلام يعلن عن التسمية الصحيحة للبابا الجديد
03:21 | 2025-05-09
الخولي: زيادة الحد الأدنى للأجور 10 ملايين ليرة "غير كافية"
فيديو
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
03:06 | 2025-05-09
09/05/2025 11:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اختار اسم ليو الرابع عشر.. أول إطلالة للبابا الجديد (فيديو)
Lebanon 24
اختار اسم ليو الرابع عشر.. أول إطلالة للبابا الجديد (فيديو)
13:24 | 2025-05-08
09/05/2025 11:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر للإعلان عن هوية البابا الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر للإعلان عن هوية البابا الجديد
12:19 | 2025-05-08
09/05/2025 11:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24