Advertisement

لبنان

الخولي: زيادة الحد الأدنى للأجور 10 ملايين ليرة "غير كافية"

Lebanon 24
09-05-2025 | 03:21
A-
A+
Doc-P-1357885-638823831953273584.jpg
Doc-P-1357885-638823831953273584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، رفضه القاطع للاقتراح المقدم من وزير العمل بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية (ما يعادل حوالي 10 ملايين ليرة زيادة)، مشددًا على أن هذا القرار "خارج إطار لجنة المؤشر" ولا يأخذ في الاعتبار المعايير القانونية أو الواقع الاقتصادي المتدهور.
Advertisement
 
 
وأشار الخولي إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم من خلال لجنة المؤشر المعنية بدراسة مؤشرات التضخم وغلاء المعيشة بشكل علمي، معتبرًا أن الزيادة المقترحة، التي تعادل حوالي 100 دولار بأسعار الصرف الحالية، "إهانة للطبقة العاملة" ولا تلامس الاحتياجات الفعلية.

وأدان الخولي الاقتراح على أساس أنه لا يُغطي تكاليف أساسية مثل الكهرباء والمياه والمحروقات والتعليم، التي تفوق قيمتها 1000 دولار شهريًا في ظل الأزمة الحالية. كما وصف الخولي الزيادة بأنها "مساعدة مالية عينية" مؤقتة تفتقر إلى رؤية استراتيجية، مشيرًا إلى تداعيات هذا القرار على العدالة الاجتماعية التي يُكرس فيها "الظلم البنيوي" ضد العمال لصالح أصحاب العمل والهيئات الاقتصادية.

وحذر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ركود اقتصادي وفقدان الطبقة العاملة القدرة على الشراء، مما سيعطل قطاعات كبيرة ويُفاقم أزمة السيولة. وأكد أن الحد الأدنى الواقعي يجب أن يرتبط بأسعار السوق ويتحرك بشكل دوري للحفاظ على التوازن.

وأعلن الخولي تضامن الاتحاد العام مع موقف الاتحاد العمالي العام، داعيًا إلى إعادة تشكيل لجنة المؤشر بعيدًا عن التأثيرات السياسية والاقتصادية الضيقة، وإقرار حد أدنى للأجور لا يقل عن 800 دولار شهريًا لضمان كرامة العمال وحمايتهم من الصرف التعسفي وتأمين تعويضات نهاية الخدمة العادلة.
مواضيع ذات صلة
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة.. اعتراض عمالي وتهديد "بالشارع"!
lebanon 24
09/05/2025 13:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: نؤيد رفع الحد الادنى للأجور كخطوة انتقالية مرحلية
lebanon 24
09/05/2025 13:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة: لتعديل الحد الأدنى للأجور
lebanon 24
09/05/2025 13:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر أطلع المفتي دريان على عمل لجنة المؤشر بشأن رفع الحد الأدنى للأجور
lebanon 24
09/05/2025 13:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:29 | 2025-05-09
06:15 | 2025-05-09
06:08 | 2025-05-09
06:03 | 2025-05-09
06:01 | 2025-05-09
05:53 | 2025-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24