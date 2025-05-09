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لبنان

في بلدة لبنانية.. قنبلة إسرائيلية تستهدف مواطنين!

Lebanon 24
09-05-2025 | 12:18
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ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الجمعة، قنبلة باتجاه عدد من المواطنين في بلدة مجدلزون - جنوب لبنان.
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وذكرت المعلومات أنَّ الحادث أسفرت عن سقوط عددٍ من الإصابات.
 
 
 
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