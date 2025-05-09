هذا ما تسببت به صور المرشحين في طرابلس

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عدد كبير من المواطنين عبّروا لـ " " عن استيائهم من هذا المشهد، مؤكدين أن الكمّ الكبير من الصور، وتوزيعها غير المنظّم، لا يؤثر في قراراتهم .وذهب البعض إلى اعتبار أن الإنماء الحقيقي والعمل على تحسين أوضاع المدينة أولى من الحملات الدعائية التي تُغرق الشوارع بلا فائدة.في المقابل، رأى آخرون أن ما يحصل بأنه "تشويه للطرقات" و"بهدلة بكل ما للكلمة من معنى".