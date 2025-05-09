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لبنان

هذا ما تسببت به صور المرشحين في طرابلس

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-05-2025 | 14:39
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في مشهد جديد يُكرّس الفوضى المزمنة التي تطغى على يوميات طرابلس، برزت بشكل لافت صور المرشحين المعلّقة عشوائيًا على جوانب الطرقات، من دون أي تنسيق أو تنظيم.
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عدد كبير من المواطنين عبّروا لـ "لبنان 24" عن استيائهم من هذا المشهد، مؤكدين أن الكمّ الكبير من الصور، وتوزيعها غير المنظّم، لا يؤثر في قراراتهم الانتخابية

وذهب البعض إلى اعتبار أن الإنماء الحقيقي والعمل على تحسين أوضاع المدينة أولى من الحملات الدعائية التي تُغرق الشوارع بلا فائدة. 

في المقابل، رأى آخرون أن ما يحصل بأنه "تشويه للطرقات" و"بهدلة بكل ما للكلمة من معنى".



المصدر: "رصد" لبنان 24
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