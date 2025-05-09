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لبنان

في يارون الجنوبية.. طائرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية!

Lebanon 24
09-05-2025 | 14:50
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ألقت محلقة إسرائيلية مساء اليوم، قنبلة صوتية في بلدة يارون.
 
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإن الحادثة لم تُسفر عن سقوط إصابات.
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وفي وقتٍ سابق هذا المساء، أصيب شخص جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على منطقة مجدلزون - جنوب لبنان.
 
 
 
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