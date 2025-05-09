في يارون الجنوبية.. طائرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية!

ألقت محلقة إسرائيلية مساء اليوم، قنبلة صوتية في بلدة يارون.

ووفقاً للوكالة ، فإن الحادثة لم تُسفر عن سقوط إصابات.

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وفي وقتٍ سابق ، أصيب شخص جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على منطقة مجدلزون - .