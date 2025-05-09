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لبنان

جعجع: الانتخابات البلدية والاختيارية انمائية وسياسية معاً وتمثيل المرأة اولوية

Lebanon 24
09-05-2025 | 15:16
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تمنّت النائبة ستريدا جعجع على أهلها في مدينة بشري وبلدة بقرقاشا، "لا سيّما من يسكنون خارج القضاء، أن يشاركوا بقوّة يوم الانتخابات فيهما، بتاريخ 11 أيار، وألا يعتبروا أنّ استحقاق الانتخابات بلا معنى"، وشددت على أنه "استحقاق ذو معنى كبير، ولكي يستمرّ معنى الجمهوريّة القويّة، يجب أن تقترعوا لصالح اللائحة التي يرأسها جو كيروز في بشري، ولصالح اللائحة التي يرأسها رشيد مارون في بقرقاشا".
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كلام جعجع جاء خلال مقابلة صحفية، استهلتها بشكر "أهالي حدشيت، بقاعكفرا، بزعون، حصرون، حدث الجبّة، قنات وطورزا، حيث تمت تزكية لوائح "القوّات اللبنانيّة" أو فازت بشبه تزكية عبر ترشح مرشّح أو مرشحيّن في وجه اللائحة كما هو الحال في بزعون وطورزا"، وقالت: "إنّ فوز لوائح القوات اللبنانيّة بالتزكية أو بشبه تزكية في الغالبيّة الساحقة من بلدات قضاء بشري هو مسؤوليّة كبيرة، وهذه المسألة تُعدّ بمثابة مبايعة للحكيم ولحزب القوات اللبنانيّة، سواء على المستوى الوطني من خلال تموضعنا السياسي، أو على المستوى المحلّي الإنمائي. وطبعًا ستكون لدينا معركتان انتخابيّتان في مدينة بشري وبلدة بقرقاشا".
 
ورداً على سؤال عن رأيها في إعلان المرشّحين الذين يواجهون لوائح "القوات" بأنّهم مستقلّون، قالت: "هذا حقّ طبيعيّ لأيّ إنسان في أن يترشّح، ولكن، في مفهومي، من يترشّح عليه أن يقدّم لائحة مكتملة، يجب أن يكون لها رئيس ونائب رئيس وبرنامج عمل وخارطة طريق. فضلا عن أنه إذا لم يكن لهذه اللائحة حزب يدعمها فعلا، فكيف لها أن تعمل؟ يعني، من يريد الترشّح، يجب أن يتحمّل مسؤوليّة تجاه الناس الذين سيقترعون له، وليس الأمر مسألة نكايات".

وما إذا كانت تعتبرهم مستقلّين، قالت: "أبدًا، هناك دعم سياسي واضح المعالم، وهو طبعًا من النائب ويليام طوق".

وتطرّقت جعجع إلى مسألة ما إذا كانت الانتخابات البلديّة إنمائيّة وليست سياسيّة، فلفتت إلى أنّها "انمائية وسياسية معًا، ولكن في مسقط رأس الحكيم، فهي بالتأكيد سياسيّة بامتياز".

وأضافت: "الإنماء عملية متكاملة بين رئيس الاتحاد ورؤساء البلديّات، وبين رئيس البلدية الذي يجب أن يكون منسجمًا مع أعضاء مجلس البلديّة، وإلّا فلن نرى ما نراه اليوم من إنماء ومشاريع في قضاء بشري، ولما كنّا نرى الطرقات التي لدينا، ولا مهرجانات الأرز الدوليّة التي تعود هذا العام بعد انقطاع دام خمس سنوات، ولا المستشفى التي أتممناها في أسوأ وضع اقتصاديّ وماليّ ونقديّ مرّ به لبنان".

وعن المشاريع التي ما زال قضاء بشري بحاجة إليها رغم كلّ هذا العمل والإنماء، قالت: "هناك مشروع أفكّر فيه حتماً على المدى المستقبلي في منطقة الأرز، سيمكننا من خلق ما لا يقلّ عن 200 إلى 300 فرصة عمل، أي ما يعادل دعم 300 عائلة. وهذا الأمر يُبقِيهم في إطار عنواننا الأساسي، ويُساعدهم على البقاء متجذّرين في أرضهم".

ورداً على سؤال بشأن سعيها لترشيح نسبة 30% من النساء في المجالس البلديّة في قضاء بشري، قالت: "في الحقيقة، كان هناك نضج كبير لدى رفاقنا، وقد تمنّيت عليهم أن نكون نحن في قضاء بشري أصحاب أعلى نسبة في تمثيل المرأة على مستوى لبنان. فعندما أتكلّم على جمهوريّة قويّة، فإنّني أعني بذلك تطبيق القانون، وبناء المؤسّسات، والشفافيّة، وتمثيل المرأة".
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