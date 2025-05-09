بشرى للمواطنين من وزير الصحة.. ما هي؟

افتتح العامة ركان ، أقساماً جديدة في " الأعظم" وأخرى تمت توسعتها في كل من أقسام العناية الفائقة وحديثي الولادة والصيدلية وأربع غرف عمليات.

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وخلال المناسبة، أعلن ناصر الدين الموافقة على تغطية العمليات المرتبطة بزراعة الكبد وزراعة الكلى وعدد من العمليات المرتبطة بالإصابة بالسرطان وكذلك جراحة وعدد من عمليات جراحة الأعصاب.

وأشار ناصر الدين إلى وجود توجه "لتحديث آلية التعاون بين والمستشفيات الخاصة، بهدف توسيع مظلة التغطية الصحية وزيادة عدد العمليات التي تجرى على نفقة الوزارة، بما يخفف العبء المالي عن المرضى ويؤمن لهم حقهم في العلاج اللائق".

واشار الى أن "هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية وطنية تسعى إلى العدالة الصحية وتعزيز الشراكات مع المستشفيات التي أثبتت التزامها بالمعايير الطبية والإنسانية العالية".