طوني فرنجيه: الدبلوماسية هي خيارنا وعون لا يساوم على مصلحة لبنان

أكّد النائب طوني ، عشيّة الإنتخابات البلدية والاختيارية أنّ " المرده شكّل رافعة أساسية وجوهرية للإنماء في قضاء زغرتا"، قائلاً: "الأمن والإستقرار هو أوّل ما قدّمه للمنطقة. البنى التحتية والطرقات تم تعبيدها جميعها بمسعى من المرده. بيئياً، قمنا بتشجير أكثر من مليون شجرة في وسياحياً، نذكر إهدنيات وبحيرة بنشعي ومحمية إهدن، كما وشجعنا على الاستثمار في القطاع الخاص و 90 % من المستثمرين في زغرتا وإهدن هم من خط سياسي واحد وليس من خطين.. كلها إنجازات للمرده".

Advertisement



وفي حديث إعلامي، قال فرنجيه إنّ "أصوات الناس في قضاء زغرتا ليست للشراء والبيع"، معتبراً أن "البلدات التي يراهنون عليها ويستقدمون مغتربيها، ستبرهن يوم الأحد أن ضمير الناس ليس للبيع".



أضاف: "نحن ما زلنا نمثّل الأغلبية في قضاء زغرتا ولن نسمح بوضع أهلنا تحت رحمة أيّ أحد".



وفي الشق السياسي، أكّد أنّ "الدبلوماسية هي خيارنا كما هي خيار رئيس الجمهورية الذي يفاوض بوطنية ومن دون مساومة على مصلحة "، وتابع: "موضوع سلاح هو بعهدة فخامة رئيس الجمهورية ، وإذا مُنعنا من تسليح الجيش، لن يفرط بسلاح وسيعمل لبناء استراتيجية امن قومي لحماية لبنان، ومن يزايد على الرئيس عون عليه ان يستريح ويفتح المجال أمامه حتى يصل الى الحلول والنتائج المطلوبة".



واعتبر أنّ "القوة الموجودة بيد الحزب هي ورقة على طاولة المفاوضات بيد الرئيس جوزاف عون، ونحن مع حصر السلاح بيد الدولة وليس نزع السلاح".



وقال فرنجيه: "كتيار مرده حافظنا على علاقتنا مع كلّ الدول، السفير السعودي وليد البخاري زارنا مؤخراً والعلاقات لم تنقطع يوماً مع السفيرة الأميركية، ولدينا كلّ الوعي والحرص بأن لبنان لا يطير الا بجناحيه الشرقي والغربي. والقطيعة مع كانت خطيئة مميتة للبنان والمسؤولية تقع على من كانوا قيّمين على سياسة لبنان الخارجية. مع هذا، نتمنى أطيب العلاقات مع وكلّ دول العربي".



