إنتخابات الشمال غداً: معارك سياسية بطابع بلدي ومخاوف من "التشطيب"

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انتقل الاهتمام الرسمي والشعبي والحزبي الى بلديات ، التي تجري غدا في ثاني محطة من محطات الانتخابات البلدية والاختيارية.واليوم تنتهي التحضيرات الرسمية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار غدا الاحد، وسط حشد من المرشحين واللوائح المتنافسة سياسياً لا سيما في وزغرتا وبشري والبترون وبعض قرى وبخاصة في القبيات.وحسب معلومات «اللواء» تشكلت في طرابلس لائحة من العائلات بتوافق بين النواب فيصل كرامي واشرف ريفي وطه ناجي وكريم كبارة على دعم لائحة «رؤية طرابلس» برئاسة الصيدلي عبد الحميد كريمة، تقابلها لائحة «نسيج المدينة» يدعمها النائب ايهاب مطر، الى جانب لائحة ثالثة باسم «حراس المدينة» تدعمها حسبما تردد الجماعة الاسلامية، وثلاث لوائح اخرى غير مكتملة من المجتمع المدني والعائلات.وفي زغرتا يدعم المردة بالتحالف مع الوزيرين السابقين اسطفان الدويهي وسليم كرم والتيار الوطني الحر لائحة مكتملة من 21 عضوا برئاسة بيارو زخيا الدويهي. وافيد ان يدعم لائحة المردة في زغرتا مقابل دعم المردة لللائحة التي يدعها في البترون مقابل لائحة يدعمها تحالف القوات والكتائب وبطرس حرب.وكتب رئيس تيار المردة عبر منصة «إكس»: كما هو اتكالنا على وعي ناسنا وأهلنا وعلى ثقتنا المطلقة بهم، نؤكد على ضرورة الإلتزام باللوائح والأسماء من دون أيّ تشطيب ما يعكس صورتنا وصدقيتنا وأيّ تشطيب هو ضرب لهذه الصدقية.وفي بشري تخوض القوات معركة بمواجهة لائحة من التغييريين برئاسة الاعلامي طوق ويدعمها النائب ملحم طوق. اما في عكار والكورة فثمة منافسات بين لوائح من العائلات والاحزاب.وافيد بأن 6 بلديات فازت بالتزكية من أصل 32 في قضاء زغرتا، فيما فاز 28 مختاراً بالتزكية من أصل 81. وفوز 5 بلديات بالتزكية في قضاء بشرّي هي حدشيت وبقاعكفرا وحصرون وحدث الجبة وقنات.أما في محافظة عكار، فقد فازت 44 بلدية بالتزكية من أصل 134، كما فاز 54 مختاراً بالتزكية في 48 بلدة وقرية.وكتبت" نداء الوطن": يعتبر يوم غد الأحد يوماً مفصلياً على مساحة ، وبالأخص على مساحة الشمال. كيف لا، وهو يوم انتخاب المجالس البلدية والاختيارية، بعد دورة كاملة و 3 سنوات من التمديد، تراجع فيها أداء البلديات إلى أدنى مستوياته.ولكون هذه الانتخابات تأتي قبل سنة قبل موعد الانتخابات النيابية، فقد اختلط فيها العمل السياسي بالعمل الإنمائي، وتحولت المعارك في بعض البلدات والمدن إلى معارك سياسية أُلبست لبوس العمل البلدي. وعليه، تستعد الكورة، وزغرتا، وطرابلس، والضنية، والمنية، وعكار إلى معارك في الكثير من القرى والبلدات والمدن ستكون حامية للغاية.في الضنية تبدو المعركة الأهم في بخعون بين النائبين جهاد الصمد وعبدالعزيز الصمد، حيث يدعم كل منهما لائحة بوجه الآخر بالتحالف مع عائلات وفاعليات.المعركة في المنية سياسية بامتياز، وتعد بروفا أولية عن الانتخابات النيابية المقبلة، بين كل من النائب أحمد الخير والنائب السابق عثمان علم الدين.في عكار يشهد العديد من البلدات معارك حامية، أبرزها في حلبا مركز المحافظة، وفنيدق ورحبة وبينو، التي تتنافس فيها لائحتان واحدة مدعومة من حزب «القوات اللبنانية» وأخرى يدعمها « الحر».يشار إلى أن قرى وادي خالد وأكثرية قرى سهل عكار وبلدة برج العرب، قد ذهبت نحو التزكية، وذلك لأول مرة بتاريخها، بمساعٍ قادها النائب محمد سليمان لتحقيق صفر انتخابات بلدية عند العشائر العربية، من إلى عكار.وكانوكان احمد الحجار اعلن امس انه جاء الى بعدما انطلقت التحضيرات التقنية واللوجستية للعملية "وقررنا المضي فيها مؤكدين موعدها دون أي تردد وايا كانت العقبات. واردنا منها ان تشكل الرسالة الاولى من الجديد الى عن الجدية في اتمامها فكانت اولى محطاتها ناجحة بكل المقاييس". واضاف: "صممنا على ان تكون انتخابات نموذجية نؤكد من خلالها حياد السلطة كواجب وليس منة لأحد، والحؤول دون ان تعطلها أي شائبة، والحمد لله فإن ما جرى لم يكن نتيجة جهد شخصي فقط بل هناك ورشة كبيرة شارك فيها مدراء عامون وقادة الاجهزة العسكرية والامنية وجميع الموظفين الذين بذلوا جهودا مضنية لتكون انتخابات نزيهة وشفافة. وهي عملية تبدأ من المراحل التحضيرية الاولى حتى الاعلان عن نتائجها لتكون آمنة ومضمونة".وأكد "اننا لن ندخر جهدا لاتمام العملية في أفضل الظروف" لافتا الى "ان من المنطقي ان تكون انتخابات ام المعارك فهي عاصمة الوطن"، مؤكدا "بذل الجهود الممكنة على أكثر من صعيد لإتمامها بما يضمن حقوق جميع البيروتيين".وفي اطار التدابير الأمنية دعت المواطنين إلى التجاوب مع تدابير أمنية استثنائية، تشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات، بالتنسيق مع الأخرى، بهدف ضمان حسن سير العملية الانتخابية يوم الاحد المقبل ضمن نطاق محافظتَي لبنان وعكار، موضحة ان التدابير للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية. كما دعتهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن، أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117.