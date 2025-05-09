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لبنان

بيروت بلا ضامن للشراكة وإطلاق "لائحة بيروت تجمعنا"

Lebanon 24
09-05-2025 | 23:01
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تتواصل التحضيرات للانتخابات البلدية في بيروت وسط تأكيدات بأن تفاصيل التحالفات لم تنته بعد،كما تبرز المخاوف من حصول عمليات تشطيب، ما قد يُهدّد المناصفة، ولا سيما مع تعدّد اللوائح المرتقبة.
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وكتبت" الديار": الصورة في بيروت غير محسومة حتى الآن، وحزب الله يرفض الدخول في لائحة تضم «القوات اللبنانية»، في ظل السعي إلى تشكيل لائحة قوية من كل القوى السياسية لضمان التمثيل المسيحي، واللائحة القوية المدعومة من «أمل» و «الاشتراكي» و «الطاشناق»
و «المشاريع» و «الجماعة الإسلامية» ومخزومي وبعض نواب العاصمة، تنتظر موافقة «القوات» و «الكتائب» والنواب المسيحيين، للدخول إليها بعد الانتهاء من اتصالاتهم. وفي موازاة ذلك، أعلنت النائبة بولا يعقوبيان لائحتها.
المشكلة في بيروت تكمن في عدم وجود الضامن للشراكة، بعد غياب الرئيس سعد الحريري عن المشهد البلدي. وبالتالي، فإن الأمور مرهونة بالاتصالات الإقليمية، للوصول إلى توافق يضمن نجاح المسيحيين، وإلا فإن تأجيل انتخابات بيروت ما زال متقدماً.
واعلنت لائحة «بيروت تجمعنا»، من حرج بيروت، برئاسة ابراهيم زيدان، الذي وصف اللائحة بأنها تشبه اهل بيروت، طالبا الثقة، مشددا على الاصلاح.
وتضم اللائحة الى زيدان، حسين البطل، جمانة الحلبي، لينا سنو، محمد بالوظة، رشا فتوح، احمد شاتيلا، محمد مشاقة، رامي الغاوي، لويس ايوب، اسكندر بريدي، فادي شحرور، عماد فقيه، يوسف بيضون، سيرج ملكونيان، واحرام بارسوميان، هوفهانيس بجاقيان، راغب حداد، تيدي بطحيش، جويل مراد، إيلي أندريا، وفاء الفخري حسني، سعيد حديفة والياس عباس.
وتتألف اللائحة من حزب الحوار (النائب فؤاد مخزومي، و«كلنا بيروت» (الوزير السابق محمد شقير)، والمشاريع الخيرية الاسلامية والثنائي الشيعي (امل وحزب الله) والعائلات والمستقلين.
وتضم اللائحة كل الاحزاب المسيحية من التيار الوطني الحر الى «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب والاحزاب الارمنية. 
 
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