بيروت بلا ضامن للشراكة وإطلاق "لائحة بيروت تجمعنا"

Advertisement

تتواصل التحضيرات للانتخابات البلدية في وسط تأكيدات بأن تفاصيل التحالفات لم تنته بعد،كما تبرز المخاوف من حصول عمليات تشطيب، ما قد يُهدّد المناصفة، ولا سيما مع تعدّد اللوائح المرتقبة.وكتبت" الديار": الصورة في بيروت غير محسومة حتى الآن، وحزب الله يرفض الدخول في لائحة تضم «القوات اللبنانية»، في ظل السعي إلى تشكيل لائحة قوية من كل لضمان التمثيل المسيحي، واللائحة القوية المدعومة من «أمل» و «الاشتراكي» و «الطاشناق»و «المشاريع» و «الجماعة الإسلامية» ومخزومي وبعض نواب العاصمة، تنتظر موافقة «القوات» و «الكتائب» والنواب ، للدخول إليها بعد الانتهاء من اتصالاتهم. وفي موازاة ذلك، أعلنت النائبة بولا يعقوبيان لائحتها.المشكلة في بيروت تكمن في عدم وجود الضامن للشراكة، بعد غياب عن المشهد البلدي. وبالتالي، فإن الأمور مرهونة بالاتصالات الإقليمية، للوصول إلى توافق يضمن نجاح المسيحيين، وإلا فإن تأجيل انتخابات بيروت ما زال متقدماً.واعلنت لائحة «بيروت تجمعنا»، من حرج بيروت، برئاسة زيدان، الذي وصف اللائحة بأنها تشبه اهل بيروت، طالبا الثقة، مشددا على الاصلاح.وتضم اللائحة الى زيدان، حسين البطل، جمانة الحلبي، لينا سنو، محمد بالوظة، رشا فتوح، احمد شاتيلا، محمد مشاقة، رامي الغاوي، لويس ايوب، اسكندر بريدي، فادي شحرور، عماد فقيه، يوسف بيضون، سيرج ملكونيان، واحرام بارسوميان، هوفهانيس بجاقيان، حداد، تيدي بطحيش، جويل مراد، إيلي أندريا، وفاء الفخري حسني، سعيد حديفة والياس عباس.وتتألف اللائحة من حزب الحوار (النائب فؤاد مخزومي، و«كلنا بيروت» (الوزير السابق محمد شقير)، والمشاريع الخيرية الاسلامية والثنائي (امل وحزب الله) والعائلات والمستقلين.وتضم اللائحة كل الاحزاب من الى «القوات اللبنانية» وحزب والاحزاب الارمنية.