انتخابات الشمال: إثبات حضور سياسي وتقديرات بتصويت اقل

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كتبت" الاخبار": في مرحلتها الثانية، لا تبدو مختلفة كثيراً عن المرحلة الأولى والمشهد المعقّد سياسياً وعائلياً ومحلياً، يقود إلى تقديرات أساسية منها:أولاً: لا توجد حماسة جدّية عند الجمهور للمشاركة في الانتخابات البلدية، ويتوقّع أن لا ترتفع نسب التصويت عمّا كانت عليه في ، مع تقديرات بأن تكون أقل. وهو أمر ناتج أساساً من غياب الثقة لدى الجمهور بإمكانية التغيير الفعلي، وبفعل قرار القوى الكبيرة عدم تحريك الماكينات ، وما يعني ذلك من إنفاق مالي.ثانياً: يعاني مثله مثل بقية المناطق من مرض المنافسة على تولّي مراكز سلطوية. وهو أمر يجعل الترشيح للانتخابات البلدية يأخذ بعداً شخصياً، ينعكس مشكلة في تركيب اللوائح والتحالفات. وقد يهدّد بعض التنوع في بلديات كبيرة مثل .ثالثاً: لا يبدو أن في كل الشمال، يقتربون من مواجهة تهدف إلى تحقيق فرز سياسي. وبين عزوف «المستقبل» وحياد المرجعيات النافذة، لم يظهر أن الطرف الخارجي، والمقصود به السعودي، في وارد رعاية معركة كونه لا يجد بين المتنافسين من هو في موقع الخصومة مع . وهذا يعني أن المنافسة القائمة الآن تأخذ في غالبية المناطق بعداً عائلياً ومحلياً ضيقاً.رابعاً: كما في جبل ، فإن البعد السياسي يمكن تلمّسه في المعارك داخل البلديات حيث الغالبية من الناخبين هي من . وهذا ما سيظهر في أقضية والكورة وزغرتا وبشري إلى جانب بعض بلديات . وفي هذا السياق، توجد معركة تثبيت الحضور، بين قوى ترى أن الظرف مناسب لتعزيز سطوتها السياسية، كحال «القوات اللبنانية» والشخصيات أو المجموعة الحليفة لها، وهؤلاء سيواصلون تحريض الناس على خلفية أن خصومهم، من إلى تيار إلى الحزب القومي هم من « الممانعة التي هُزمت». وهو شعار يفترض هؤلاء أنه سيحرّض الناس على المشاركة.عملياً، يغيب عن انتخابات الغد، أي نقاش جدّي ونوعي حول واقع البلديات في كل الشمال. وحيث لا يسمع الناخبون ولا الرأي العام، أي تصور جدّي، لبناء واقع تنموي مختلف، وهو ما يظهِر هذه المنطقة في صورة الكسل المستمر منذ عقود، حتى ولو كانت الدولة هي أول من مارسه.