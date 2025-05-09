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لبنان

ترامب يُعيّن لبنانية الأصل مدعية عامة لواشنطن

Lebanon 24
09-05-2025 | 23:17
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كتب علي بردى في" الشرق الاوسط": اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب مذيعة شبكة «فوكس نيوز» الأميركية -اللبنانية الأصل- جانين فارس بيرو، لتكون في منصب المدعي العام الفيدرالي الأرفع في واشنطن العاصمة موقتاً، في وقت فتحت فيه وزارة العدل تحقيقاً جنائياً بحق المدعية العامة في نيويورك، ليتيسيا جيمس، التي لاحقت ترمب قضائياً خلال السنوات التي سبقت عودته الثانية إلى البيت الأبيض. وأعلن ترمب -في منشور على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي- عن خططه لتعيين جانين بيرو، المعروفة بـ«القاضية جانين»، بعدما اضطر إلى سحب اسم مرشحه الأول إد مارتن، الذي أخفق في حشد الدعم الكافي من المشرّعين الجمهوريين للمصادقة على تعيينه في مجلس الشيوخ. وإذ أشار إلى خبرتها التلفزيونية وعملها قاضية ومدعية عامة في نيويورك، كتب ترمب أن «جانين مؤهلة تماماً لهذا المنصب. إنها في مستوى فريد من نوعه»..
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وأفادت «فوكس نيوز» في بيان بأن جانين بيرو (73 عاماً) المتحدرة من بلدة بصاليم في جبل لبنان، «كانت إضافة رائعة لبرنامج ذا فايف على مدار السنوات الثلاث الماضية، ومضيفة محبوبة منذ فترة طويلة في شبكة (فوكس نيوز ميديا)، وساهمت بشكل كبير في نجاحنا طوال فترة عملها التي استمرت 14 عاماً».
ولطالما كانت بيرو مقربة من ترمب، ودافعت عنه كثيراً في برنامجها الحواري. وستُشرف في الوقت الحالي على مكتب قاد بعضاً من أكثر المحاكمات السياسية إثارة للجدل في البلاد خلال السنوات الأخيرة، ومنها محاكمات عدد من حلفاء ترمب، ما وضع المكتب في مرمى نيران الرئيس، الذي لم يذكر ما إذا كان يفكر في ترشيح جانين بيرو لهذا المنصب بشكل دائم.وكانت جانين بيرو قد استقالت من منصبها مدعية عامة في نيويورك عام 2005، ودعمت جهود ترمب للانتقام ممن يُفترض أنهم خصوم، مؤيدة هجماته على القضاة الفيدراليين الذين ألغوا سياسات الهجرة وغيرها.
وعبَّر بعض المشرعين الجمهوريين عن دعمهم لجانين بيرو، وبينهم السيناتور توم تيليس الذي عارض ترشيح مارتن. وقال: «لدى جانين بيرو مسيرة طويلة وحافلة في مجال الادعاء العام». ووصفها السيناتور ليندسي غراهام بأنها «خيار رائع وناجح».
في غضون ذلك، فتحت وزارة العدل تحقيقاً جنائياً مع المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس، بتهمة ادعائها أن مقر إقامتها الرئيسي هو منزل العائلة في فيرجينيا، بُغية الحصول على شروط قرض أفضل. وأكّد مصدر مطلع لوسائل إعلام أميركية أن هيئة محلفين في فيرجينيا أصدرت أوامر استدعاء تتعلق بالاتهامات ضد جيمس.
وجاءت أنباء التحقيق الفيدرالي بعد إحالة جنائية من مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، ويليام بولت، الذي طلب من وزارة العدل التحقيق مع جيمس في هذه المسألة، وحادثة أخرى يُزعم أنها زوّرت فيها عدد الوحدات السكنية الصالحة للسكن في منزل متعدّد الوحدات في بروكلين للحصول مرة أخرى على شروط قرض أفضل..  
 
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