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لبنان

غياب سياسي لافت وحضور شعبي خجول

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-05-2025 | 01:45
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تحدث عدد من الذين حضروا إعلان إطلاق "لائحة بيروت بتجمعنا" في حرش بيروت عن المشاركة المعدومة للجمهور البيروتي ، حيث لم يزِد عدد الجمهور عن ٢٥٠ شخصا بالرغم من أن اللائحة تضم تحالف حزبي واسع يبدأ بحزب الله وحركة أمل مروراً بالإشتراكي والأحباش والنائب فؤاد مخزومي والكتائب والقوات والتيار الوطني الحر والطشناق ، كما ان هذا الإحتفال غابت عنه الوجوه السياسية وخاصةً النيابية منها والحزبية .
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المصدر: لبنان 24
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