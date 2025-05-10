نواب سابقون يعودون الى العمل السياسي بخجل

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لاحظ العديد من المراقبين السياسيين عودة الحركة السياسية والاعلامية لعدد من النواب السابقين الذين كانوا ضمن " "، حيث يعقد هؤلاء النواب سلسلة اجتماعات لاعادة تفعيل حركتهم في المناطق لا سيما في العاصمة ، تحضيراً للانتخابات النيابية المزمع عقدها العام المقبل.الا ان هذه الاجتماعات، وبحسب المراقبين، يشوبها الكثير من القلق والتردد خصوصاً وان موقف " " ليس واضحاً بشكل كبير في ما خص موضوع العودة الى الحياة السياسية، حيث اعرب النواب السابقون في مجالسهم الخاصة عن خشيتهم من ان يكون قرار في الانتخابات النيابية كما هو الحال في ، وعندها سيكون تعبهم قد ذهب سدى.