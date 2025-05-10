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لبنان
نواب سابقون يعودون الى العمل السياسي بخجل
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
10-05-2025
|
02:15
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لاحظ العديد من المراقبين السياسيين عودة الحركة السياسية والاعلامية لعدد من النواب السابقين الذين كانوا ضمن "
تيار
المستقبل
"، حيث يعقد هؤلاء النواب سلسلة اجتماعات لاعادة تفعيل حركتهم في المناطق لا سيما في العاصمة
بيروت
، تحضيراً للانتخابات النيابية المزمع عقدها العام المقبل.
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الا ان هذه الاجتماعات، وبحسب المراقبين، يشوبها الكثير من القلق والتردد خصوصاً وان موقف "
التيار
" ليس واضحاً بشكل كبير في ما خص موضوع العودة الى الحياة السياسية، حيث اعرب النواب السابقون في مجالسهم الخاصة عن خشيتهم من ان يكون قرار
الرئيس سعد الحريري
في الانتخابات النيابية كما هو الحال في
الانتخابات البلدية
، وعندها سيكون تعبهم قد ذهب سدى.
المصدر:
لبنان 24
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