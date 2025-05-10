الخوري يرد على القاضي عبود: الحقائق الموثقة تؤكد عدم وجود أي مماطلة

صدر عن وزير العدل السابق القاضي البيان الآتي:

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رداً على ما جاء على لسان الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي خلال المؤتمر الذي عقد في بتاريخ 9 أيار 2025 نوضح الآتي:

إن الكلام عن المماطلة و التدخلات السياسية هو غير صحيح و يدخل في خانة صراع البقاء و لابد من وضع الحقائق والوقائع التي رافقت هذه التشكيلات في نصابها:

- في المحاولة الأولى تلقى وزير العدل المشروع من و احاله فورا كما ورده إلى و دون أي تأخير وقد تم ذلك خلال اربع وعشرين ساعة

- وفي مرحلة ثانية تلقى وزير العدل مشروعاً جديداً تضمن اقتراح اسم قاض لم يتبق له سوى ايام معدودات لاحالته على التقاعد فأبلغ الوزير الرئيس الأول على الفور بتعذر السير بهكذا مشروع وراسل من ثم خطيا طالبا منه ضمن الصلاحية المعطاة له وجوب تزويده بمشروع جديد الامر الذي لم يتحقق.

إن الحقائق الموثقة أعلاه تؤكد عدم وجود أي مماطلة من قبل وزير العدل او اي تدخل او خلفية سياسية من قبله.