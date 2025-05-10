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لبنان

الخوري يرد على القاضي عبود: الحقائق الموثقة تؤكد عدم وجود أي مماطلة

Lebanon 24
10-05-2025 | 02:48
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صدر عن  وزير العدل السابق القاضي هنري الخوري البيان الآتي:
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رداً على ما جاء على لسان الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود خلال المؤتمر الذي عقد في جامعة الحكمة بتاريخ 9 أيار 2025 نوضح الآتي:
 
إن الكلام عن المماطلة و التدخلات السياسية هو غير صحيح و يدخل في خانة صراع البقاء و لابد من وضع الحقائق والوقائع التي رافقت هذه التشكيلات في نصابها:
 
- في المحاولة الأولى تلقى وزير العدل المشروع من مجلس القضاء و احاله فورا كما ورده إلى وزير المالية و دون أي تأخير وقد تم ذلك خلال اربع وعشرين ساعة
 
- وفي مرحلة ثانية تلقى وزير العدل مشروعاً جديداً تضمن اقتراح اسم قاض لم يتبق له سوى ايام معدودات لاحالته على التقاعد فأبلغ الوزير الرئيس الأول على الفور بتعذر السير بهكذا مشروع وراسل من ثم مجلس القضاء الأعلى خطيا طالبا منه ضمن الصلاحية المعطاة له وجوب تزويده بمشروع جديد الامر الذي لم يتحقق.
 
إن الحقائق الموثقة أعلاه تؤكد عدم وجود أي مماطلة من قبل وزير العدل او اي تدخل او خلفية سياسية من قبله.
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