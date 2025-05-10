توزيع صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في طرابلس

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تمّ السبت توزيع صناديق الاقتراع للجولة الثانية من والاختيارية في قضاء في ، وذلك بإشراف محافظ ، الذي تابع التحضيرات الإدارية والأمنية وأعطى توجيهاته لتسهيل العملية.وسارت عملية التوزيع بسلاسة ومن دون أي إشكالات، وسط تنظيم أمني بإشراف قائد سرية طرابلس العميد ، وارتياح من رؤساء الأقلام والمساعدين.ويبلغ عدد الناخبين في 254,438 موزعين على 385 قلم اقتراع، استعداداً ليوم الانتخاب غداً الأحد في 11 أيار.