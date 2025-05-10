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لبنان

توزيع صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في طرابلس

Lebanon 24
10-05-2025 | 04:52
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تمّ صباح اليوم السبت توزيع صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء طرابلس في معرض رشيد كرامي الدولي، وذلك بإشراف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، الذي تابع التحضيرات الإدارية والأمنية وأعطى توجيهاته لتسهيل العملية.
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وسارت عملية التوزيع بسلاسة ومن دون أي إشكالات، وسط تنظيم أمني بإشراف قائد سرية طرابلس العميد بهاء الصمد، وارتياح من رؤساء الأقلام والمساعدين.

ويبلغ عدد الناخبين في القضاء 254,438 موزعين على 385 قلم اقتراع، استعداداً ليوم الانتخاب غداً الأحد في 11 أيار. 

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