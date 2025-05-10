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لبنان

رئيس التجمع الطبي عرض لمستشفيات النجدة الشعبية برنامجه الانتخابي لنقابة الأطباء

Lebanon 24
10-05-2025 | 05:33
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 زار رئيس التجمع الطبي الاجتماعي المرشح لمركز نقيب الأطباء البروفسور رائف رضا مستشفيات النجدة الشعبية، بحضور الأطباء، رئيس اللجنة الطبية الطبيب عمران فوعاني، رئيس مجلس ادارة مستشفى نبيه بري الجامعي الطبيب حسن وزنة والاطباء، شارحا برنامجه الانتخابي الاصلاحي للنقابة.
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