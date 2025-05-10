رئيس التجمع الطبي عرض لمستشفيات النجدة الشعبية برنامجه الانتخابي لنقابة الأطباء

زار رئيس التجمع الطبي الاجتماعي المرشح لمركز نقيب الأطباء البروفسور مستشفيات النجدة الشعبية، بحضور الأطباء، رئيس الطبيب ، رئيس مجلس ادارة الجامعي الطبيب والاطباء، شارحا برنامجه الانتخابي الاصلاحي للنقابة.

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