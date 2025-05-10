بري دعا إلى جلسة تشريعية الخميس المقبل

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دعا الى جلسة عامة تشريعية تعقد في الساعة الحادية عشرة من قبل وبعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 15 أيار 2025 وذلك لدراسة اقتراحات القوانين المعجلة المكررة.