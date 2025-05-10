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لبنان

بري دعا إلى جلسة تشريعية الخميس المقبل

Lebanon 24
10-05-2025 | 07:01
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة تشريعية تعقد في الساعة الحادية عشرة من قبل وبعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 15 أيار 2025 وذلك لدراسة اقتراحات القوانين المعجلة المكررة.
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