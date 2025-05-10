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لبنان

وفد من "أمل" شارك في استقبال السفارة الروسية بمناسبة ذكرى النصر

Lebanon 24
10-05-2025 | 07:02
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 شارك وفد من مكتب العلاقات الخارجية والمغتربين في حركة "أمل" ضم نائب مسؤول المكتب علاء اللقيس ومسؤول البروتوكول أسامة خيامي، في استقبال أقامه السفير الروسي ألكسندر روداكوف، لمناسبة "الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية الكبرى"، في فندق "فينيسيا" في بيروت.
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ونقل الوفد تحيات قيادة الحركة، مؤكداً "حسن العلاقات مع جمهورية روسيا الإتحادية"، مهنئاً بهذه المناسبة.
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