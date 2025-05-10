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لبنان
وفد من "أمل" شارك في استقبال السفارة الروسية بمناسبة ذكرى النصر
Lebanon 24
10-05-2025
|
07:02
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شارك وفد من
مكتب العلاقات الخارجية والمغتربين
في حركة "أمل" ضم نائب مسؤول المكتب علاء
اللقيس
ومسؤول
البروتوكول
أسامة خيامي، في استقبال أقامه
السفير الروسي
ألكسندر روداكوف
، لمناسبة "الذكرى الثمانين للنصر في الحرب
الوطنية الكبرى
"، في فندق "
فينيسيا
" في
بيروت
.
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ونقل الوفد تحيات قيادة الحركة، مؤكداً "حسن العلاقات مع
جمهورية روسيا
الإتحادية"، مهنئاً بهذه المناسبة.
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