وفد من "أمل" شارك في استقبال السفارة الروسية بمناسبة ذكرى النصر

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شارك وفد من في حركة "أمل" ضم نائب مسؤول المكتب علاء ومسؤول أسامة خيامي، في استقبال أقامه ، لمناسبة "الذكرى الثمانين للنصر في الحرب "، في فندق " " في .ونقل الوفد تحيات قيادة الحركة، مؤكداً "حسن العلاقات مع الإتحادية"، مهنئاً بهذه المناسبة.