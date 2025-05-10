قبل ساعات من الانتخابات البلدية في الشمال.. هذا ما كشفه الحجار

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أكد والبلديات أحمد الحجّار أن عمليّة توزيع صناديق الاقتراع في وعكار جيّدة، مشيرا الى أنها مستمرّة في والضنيّة وأُنجِزَت في الأقضية الأخرى.وكشف عن أنّ توزيع الصناديق انتهى في وعدد كبير من الموظّفين وصلوا في وقت مبكر لأنّنا كلّفنا عدداً كبيراً منهم تخوّفاً من أي نقص ونعمل على إنجاز مركزين بأسرع وقت".وأضاف: "قمنا بجهد كبير لتلقّي الشكاوى ومتابعة كلّ ما يجري على الأرض".