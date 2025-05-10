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لبنان

قبل ساعات من الانتخابات البلدية في الشمال.. هذا ما كشفه الحجار

Lebanon 24
10-05-2025 | 07:30
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أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار أن عمليّة توزيع صناديق الاقتراع في الشمال وعكار جيّدة، مشيرا الى أنها مستمرّة في طرابلس والضنيّة وأُنجِزَت في الأقضية الأخرى.
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وكشف الحجار عن أنّ توزيع الصناديق انتهى في البترون وعدد كبير من الموظّفين وصلوا في وقت مبكر لأنّنا كلّفنا عدداً كبيراً منهم تخوّفاً من أي نقص ونعمل على إنجاز مركزين بأسرع وقت".
 
وأضاف: "قمنا بجهد كبير لتلقّي الشكاوى ومتابعة كلّ ما يجري على الأرض".
 
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