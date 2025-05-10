مجلس القضاء الشرعي أعلن أسماء الفائزين للمراكز الشاغرة في ملاك المحاكم السنية

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أعلن الأعلى أسماء الفائزين في المباراة المفتوحة للتعيين في وظيفة "قاضٍ شرعي سنّي" لملء ستة مراكز شاغرة في ملاك المحاكم الشرعية السنية، وهم حسب ترتيب علامات المتبارين: الأول ، الثاني محمد وحيد الدين ، الثالث ، الرابع شبارو، الخامس محمد هيثم عماد الخانجي، السادس سامر مرعي، السابع مالك احمد ، الثامن كردي.على ان يحفظ حق الناجحين: السابع مالك احمد صفوح بارودي، والثامن أحمد محمد كردي في التعيين وفق القوانين المرعية الاجراء. (الوكالة الوطنية)