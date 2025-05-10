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لبنان

مجلس القضاء الشرعي أعلن أسماء الفائزين للمراكز الشاغرة في ملاك المحاكم السنية

Lebanon 24
10-05-2025 | 07:37
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أعلن مجلس القضاء الشرعي الأعلى أسماء الفائزين في المباراة المفتوحة  للتعيين في وظيفة "قاضٍ شرعي سنّي" لملء ستة مراكز شاغرة في ملاك المحاكم الشرعية السنية، وهم حسب ترتيب علامات المتبارين: الأول صلاح الدين محمد الشريف ، الثاني محمد وحيد الدين القادري، الثالث خالد سليم عبد الفتاح ، الرابع عمر محمد شبارو، الخامس محمد هيثم عماد الخانجي، السادس سامر محمد منير مرعي، السابع مالك احمد صفوح بارودي، الثامن أحمد محمد كردي.
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على ان يحفظ حق الناجحين: السابع مالك احمد صفوح بارودي، والثامن أحمد محمد كردي في التعيين وفق القوانين المرعية الاجراء. (الوكالة الوطنية)
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