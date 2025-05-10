إشكال في طرابلس... إطلاق نار والجيش يوقف أحد المتورطين!

Advertisement

وبحسب المعلومات، فإن الإشكال نجم عن خلفيات استفزازية.وقد حضرت قوة من الجيش إلى المكان، وعملت على توقيف "غ.ر" واقتياده للتحقيق، فيما يجري العمل على تعقّب باقي المتورطين.