النائب عز الدين استقبل وفداً من جمعية تجار صور ولجان المستأجرين

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استقبل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ، في مكتبه في صور، وفداً من ولجان المستأجرين من مختلف المناطق ، ضم رئيس جمعية الجمعية ديب ، ممثل نقيب صيادلة د. وعددا من التجار وشاغلي الإيجارات غير السكنية، في إطار الجولات التي يقومون بها على الكتل النيابية، بهدف تعديل قانون تحرير الإيجارات غير السكنية الذي أقره المجلس النيابي، وينص على تحرير عقود الإيجار بعد أربع إقراره ونشره، على أن يتم تصحيح بدلاتها من السنة الأولى، ورفعها بمعدل 25 بالمئة مطلع كل عام.وخلال اللقاء قال وهبي:" أتينا اليوم لزيارة النائب حسن لوضع الأمور في نصابها، لا سيما وأننا قد تقدمنا بطعن الى الذي هو سيد نفسه، وما يملي علينا من قرارات نحن نخضع لها ونأمل خيراً" .، أكد النائب عز الدين أنّه "كعضو في والعدل، وكنائب في للمقاومة سنتابع بالتعاون مع كتلة التنمية والتحرير هذه القضية من أجل معالجتها، بخاصة وأنها تمس المالك والمستأجر معاً، من خلال مجموعة من القواعد والضوابط التي تنصف الأطراف جميعاً، مع مراعاة عقد الايجار للمؤسسات التجارية بالإضافة الى بعض المهن كالصيدلة وما شابه". وطمأن المالكين والمستأجرين أنه سيجري العمل عن كثب للوصول إلى ما يمكن أن يحقق أعلى درجة من الإنصاف لهم دونما تمييز بين مستأجر أو مالك". (الوكالة الوطنية)