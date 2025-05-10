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لبنان

النائب عز الدين استقبل وفداً من جمعية تجار صور ولجان المستأجرين

Lebanon 24
10-05-2025 | 09:33
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استقبل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، في مكتبه في صور، وفداً من جمعية تجار صور ولجان المستأجرين من مختلف المناطق اللبنانية، ضم رئيس جمعية الجمعية ديب بدوي، ممثل نقيب صيادلة لبنان د. عباس وهبي وعددا من التجار وشاغلي الإيجارات غير السكنية، في إطار الجولات التي يقومون بها على الكتل النيابية، بهدف تعديل قانون تحرير الإيجارات غير السكنية الذي أقره المجلس النيابي، وينص على تحرير عقود الإيجار بعد أربع سنوات من إقراره ونشره، على أن يتم تصحيح بدلاتها من السنة الأولى، ورفعها بمعدل 25 بالمئة مطلع كل عام.
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وخلال اللقاء قال وهبي:" أتينا اليوم لزيارة سعادة النائب حسن عز الدين لوضع الأمور في نصابها، لا سيما وأننا قد تقدمنا بطعن الى المجلس الدستوري الذي هو سيد نفسه، وما يملي علينا من قرارات نحن نخضع لها ونأمل خيراً" .

من جهته، أكد النائب عز الدين أنّه "كعضو في لجنة الإدارة والعدل، وكنائب في كتلة الوفاء للمقاومة سنتابع بالتعاون مع كتلة التنمية والتحرير هذه القضية من أجل معالجتها، بخاصة وأنها تمس المالك والمستأجر معاً، من خلال مجموعة من القواعد والضوابط التي تنصف الأطراف جميعاً، مع مراعاة عقد الايجار للمؤسسات التجارية بالإضافة الى بعض المهن كالصيدلة وما شابه". وطمأن المالكين والمستأجرين أنه سيجري العمل عن كثب للوصول إلى ما يمكن أن يحقق أعلى درجة من الإنصاف لهم دونما تمييز بين مستأجر أو مالك". (الوكالة الوطنية)
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