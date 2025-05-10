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لبنان

قبيل انطلاق انتخابات الشمال.. هذا ما أعلنه وزير الداخلية

Lebanon 24
10-05-2025 | 13:11
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أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إنّ 85 بلدية من أصل 288 فازت بالتزكية في محافظتي الشمال وعكار.
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وذكر الحجار أنه لا يزال هناك 41 صندوق اقتراع بانتظار التسليم في طرابلس و 21 صندوقاً في الضنية.
وأوضح أنَّ أسباب تخلف الموظفين ليست سياسية بل مادية، لكنها لا تبرّر تخلّف أي موظف عن الحضور وسنتابع هذا الأمر بعد انتهاء العملية الانتخابية.
 
 
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