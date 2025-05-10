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لبنان

"معارك حامية".. هذه خارطة المشهد الانتخابي شمالاً

Lebanon 24
10-05-2025 | 13:39
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ذكرت قناة الـ"mtv"، اليوم السبت، أنّ معركة انتخابية كبيرة تشهدها مدينة طرابلس إذ تتنافس 6 لوائح ضمن الإستحقاق البلدي.
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كذلك، قالت القناة إن "معركة سياسية حامية تشهدها مدينة البترون، إضافة إلى معارك في عبرين وشكا وحامات ومعركة أساسية في تنورين"، وتابعت: "المعركة الإنتخابية في الكورة يغلب عليها الطابع العائلي لا السياسي والأحزاب السياسية تتخذ موقفاً حيادياً في غالبية البلديات".
 
أيضاً، أوضحت القناة أن "مدينة بشري تشهد معركة سياسية أساسية بين لائحة الجمهورية القوية ولائحة مدعومة من النائب وليم طوق"، مشيرة إلى أن "المنافسة الإنتخابية في عكار تتوزّع بين سياسية وعائلية".
 
وتلفت القناة إلى أن 25 بلدية ستخوض الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء زغرتا غداً ومعركة سياسية في المدينة، موضحة أنَّ المعركة الانتخابية في المنية - الضنية تتوزّع بين السياسية والعائلية وهناك 13 بلدية فازت بالتزكية و10 مخاتير فازوا بالتزكية أيضاً.
 
 




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