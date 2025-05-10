"معارك حامية".. هذه خارطة المشهد الانتخابي شمالاً

ذكرت قناة الـ" "، اليوم السبت، أنّ معركة انتخابية كبيرة تشهدها مدينة إذ تتنافس 6 لوائح ضمن الإستحقاق البلدي.

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كذلك، قالت القناة إن "معركة سياسية تشهدها مدينة ، إضافة إلى معارك في عبرين وشكا وحامات ومعركة أساسية في "، وتابعت: "المعركة الإنتخابية في يغلب عليها الطابع العائلي لا السياسي والأحزاب السياسية تتخذ موقفاً حيادياً في غالبية البلديات".

أيضاً، أوضحت القناة أن "مدينة بشري تشهد معركة سياسية أساسية بين لائحة الجمهورية القوية ولائحة مدعومة من النائب "، مشيرة إلى أن "المنافسة الإنتخابية في تتوزّع بين سياسية وعائلية".

وتلفت القناة إلى أن 25 بلدية ستخوض والاختيارية في قضاء غداً ومعركة سياسية في المدينة، موضحة أنَّ المعركة في - تتوزّع بين السياسية والعائلية وهناك 13 بلدية فازت بالتزكية و10 مخاتير فازوا بالتزكية أيضاً.







