22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
10
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وفد أميركي إلى لبنان... هذا ما سيبحثه بشأن اليونيفيل
Lebanon 24
10-05-2025
|
14:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت معلومات صحافية أنّ "هناك موقف أميركي متشدد لجهة عدم التجديد لليونيفيل في
لبنان
".
Advertisement
وبحسب المعلومات، "وفد أميركي سيلتقي الوفد المفاوض في لبنان الأسبوع المقبل لبحث مسألة التمديد لقوات اليونيفيل".
مواضيع ذات صلة
بشأن لبنان.. هذا ما بحثته فرنسا مع إسرائيل
Lebanon 24
بشأن لبنان.. هذا ما بحثته فرنسا مع إسرائيل
10/05/2025 23:26:58
10/05/2025 23:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دوجاريك: اليونيفيل تقوم بأنشطة استباقية بحثا عن مخابئ الأسلحة في جنوب لبنان
Lebanon 24
دوجاريك: اليونيفيل تقوم بأنشطة استباقية بحثا عن مخابئ الأسلحة في جنوب لبنان
10/05/2025 23:26:58
10/05/2025 23:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تباين فرنسي أميركي تجاه لبنان وأركان الدولة يرفضون التطبيع وإسرائيل تستهدف اليونيفيل
Lebanon 24
تباين فرنسي أميركي تجاه لبنان وأركان الدولة يرفضون التطبيع وإسرائيل تستهدف اليونيفيل
10/05/2025 23:26:58
10/05/2025 23:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما قررته فرنسا بشأن لبنان
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما قررته فرنسا بشأن لبنان
10/05/2025 23:26:58
10/05/2025 23:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيديو لحادث دهس في النبطية.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو لحادث دهس في النبطية.. شاهدوه!
15:36 | 2025-05-10
10/05/2025 03:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عن زيارته للكويت.. هذا ما أعلنه عون
Lebanon 24
عن زيارته للكويت.. هذا ما أعلنه عون
15:14 | 2025-05-10
10/05/2025 03:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الامتحانات الرسمية والمواد الاختيارية.. بيان من وزارة التربية
Lebanon 24
عن الامتحانات الرسمية والمواد الاختيارية.. بيان من وزارة التربية
15:02 | 2025-05-10
10/05/2025 03:02:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك يهزّ طرابلس.. فيديو يوثق ما يجري
Lebanon 24
إشتباك يهزّ طرابلس.. فيديو يوثق ما يجري
14:30 | 2025-05-10
10/05/2025 02:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. أمر "غير متوقع" انتخابياً!
Lebanon 24
آخر خبر.. أمر "غير متوقع" انتخابياً!
14:23 | 2025-05-10
10/05/2025 02:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت متزوجة من إيراني وأشهرت اسلامها.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بتصريحاتها: "عايزة راجل" (فيديو)
Lebanon 24
كانت متزوجة من إيراني وأشهرت اسلامها.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بتصريحاتها: "عايزة راجل" (فيديو)
02:48 | 2025-05-10
10/05/2025 02:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا أستطيع الإنجاب".. نجمة تركية شهيرة "تصدم" الجمهور بتصريحها
Lebanon 24
"لا أستطيع الإنجاب".. نجمة تركية شهيرة "تصدم" الجمهور بتصريحها
01:51 | 2025-05-10
10/05/2025 01:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد حادثة الطيران الشراعي في جونية.. إليكم ما كُشف (صور)
Lebanon 24
هذا جديد حادثة الطيران الشراعي في جونية.. إليكم ما كُشف (صور)
08:55 | 2025-05-10
10/05/2025 08:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة سورية تروي تفاصيل خاصة عاشتها في منزل بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز (صورة)
Lebanon 24
نجمة سورية تروي تفاصيل خاصة عاشتها في منزل بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز (صورة)
03:05 | 2025-05-10
10/05/2025 03:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
على طبيعتها وبلا فلتر.. انتشار صور لياسمين صبري من دون ماكياج شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
على طبيعتها وبلا فلتر.. انتشار صور لياسمين صبري من دون ماكياج شاهدوا كيف بدت
02:51 | 2025-05-10
10/05/2025 02:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
15:36 | 2025-05-10
فيديو لحادث دهس في النبطية.. شاهدوه!
15:14 | 2025-05-10
عن زيارته للكويت.. هذا ما أعلنه عون
15:02 | 2025-05-10
عن الامتحانات الرسمية والمواد الاختيارية.. بيان من وزارة التربية
14:30 | 2025-05-10
إشتباك يهزّ طرابلس.. فيديو يوثق ما يجري
14:23 | 2025-05-10
آخر خبر.. أمر "غير متوقع" انتخابياً!
14:00 | 2025-05-10
في بيروت ولبنان.. إكتشفوا تاريخ "إشارات المرور"!
فيديو
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
10/05/2025 23:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
10/05/2025 23:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
03:06 | 2025-05-09
10/05/2025 23:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24