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لبنان

وفد أميركي إلى لبنان... هذا ما سيبحثه بشأن اليونيفيل

Lebanon 24
10-05-2025 | 14:42
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كشفت معلومات صحافية أنّ "هناك موقف أميركي متشدد لجهة عدم التجديد لليونيفيل في لبنان". 
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وبحسب المعلومات، "وفد أميركي سيلتقي الوفد المفاوض في لبنان الأسبوع المقبل لبحث مسألة التمديد لقوات اليونيفيل".
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