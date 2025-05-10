عن الامتحانات الرسمية والمواد الاختيارية.. بيان من وزارة التربية

نشرت وزارة التربية مساء اليوم بيانًا عبر صفحتها على منصة "إكس"، جاء فيه:



يتداول عدد من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الجتماعي اخبارا تتناول موضوع الامتحانات الرسمية والتوجه لاعتماد المواد الاختيارية.

يهم المكتب الاعلامي في العالي ان يؤكد ان هذه الاخبار عارية من الصحة. pic.twitter.com/wuxkaM1kGx — MEHE_Lebanon (@MeheLebanon) May 10, 2025 Advertisement

"يتداول عدد من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الجتماعي اخبارا تتناول موضوع الامتحانات الرسمية والتوجه لاعتماد المواد الاختيارية. يهم المكتب الاعلامي في ان يؤكد ان هذه الاخبار عارية من الصحة".تابع البيان: "ان وزارة التربية تلتزم بقراراتها التي اعلنت عنها الدكتورة ريما كرامي في مؤتمرها الصحافي الاسبوع الماضي.من هنا ، تتمنى وزيرة التربية على المرشحين عدم متابعة الشائعات، وتدعوهم الى الانكباب على دراستهم واستكمال الاستعدادات للامتحانات الرسمية التي ستقام بناء على الخطة المعلنة".ختم البيان: "وتهيب وزارة التربية بوسائل الاعلام توخي الدقة في نقل الاخبار والتأكد من صحتها من مصدرها في الوزارة".