عن الامتحانات الرسمية والمواد الاختيارية.. بيان من وزارة التربية

يتداول عدد من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الجتماعي اخبارا تتناول موضوع الامتحانات الرسمية والتوجه لاعتماد المواد الاختيارية.
يهم المكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ان يؤكد ان هذه الاخبار عارية من الصحة. pic.twitter.com/wuxkaM1kGx
— MEHE_Lebanon (@MeheLebanon) May 10, 2025
يتداول عدد من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الجتماعي اخبارا تتناول موضوع الامتحانات الرسمية والتوجه لاعتماد المواد الاختيارية.
يهم المكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ان يؤكد ان هذه الاخبار عارية من الصحة. pic.twitter.com/wuxkaM1kGx