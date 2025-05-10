مقدّمات النشرات المسائية

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قبل ثلاثة أيام من توجهه الى ، وقبيل جولة جديدة من المفاوضات الأميركية الإيرانية غدا، أعلن الرئيس نجاح وساطة بلاده في وقف الحرب بين باكستان والهند. إعلانٌ اذا ما صمد، يثبت أن واشنطن لا تزال لاعباً أساسياً في أمن آسيا والعالم، أما رئيسها فرسالته واضحة: أنا صانع سلام من موقع القوة، كما يردد. هذا النموذج قد يُعاد طرحُه في الملف ، حيث يُصر ترامب وفريقُه على اتفاق بشروط صارمة، يبعد شبح الحرب، لا بالتنازل بل بالردع. فهل تلتقط طهران الإشارة؟تزامنا، يشهد تصاعدا للاعتداءات ، وسط حديث عن حرب واسعة. فإسرائيل الرافضة للانسحاب من التلال الخمس، واعادة الأسرى ووقف الاعتداءات، تريد جرَّ لبنان الى التفاوض حول النقاط الـ13 بشروطها هذه.يقابلها موقفٌ لبناني ثابت: لا مفاوضات في ظل الاحتلال، بل خياران فقط: إما ضغط ٌ دولي يفرض الانسحاب الاسرائيلي، فتنطلق المفاوضات بوفد تقني عسكري فقط. إما "باكاج ديل" بضمانة دولية أيضا، يُستعاد فيه التفاوض على النقاط الـ13 بالتزامن مع تنفيذ اسرائيل ما نكثت به من وعود من الانسحاب الكامل، الى وقف الاعتداءات.وبين التصعيد والتهدئة، تنطلق غداً الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في .الاحد سيكون مميزا بارتفاع مزدوج في الحرارة: حرارة المناخ وحرارة الانتخابات. فحرارة الطبيعة سترتفع غدا بشكل ملحوظ في كل المناطق ، اما الحرارة الانتخابية فستـَقـتصر على محافظتي الشمال وعكار . الاستعدادات الادارية واللوجستية للجولة الانتخابية الثانية استـُكملت تقريباً ، والرهان ان تـَنجحَ الحكومة فيها كما نجحت في الجولة الاولى . فالحكومة بحاجة الى النجاح المذكور لطمأنة اللبنانيين ، ثم لاعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان . المعارك البلدية الشمالية رغم طابعها العائلي في مناطق ، فانها ستكون ذات طابع سياسي في مناطق اخرى ولا سيما في البترون وشكا وحامات وتنورين والكورة ، كما ان المواجهات ستُستكمل فوراً للسيطرة على اتحادات البلديات في الاقضية . وبالتزامن مع الانتخابات البلدية، سيكون رئيسُ الجمهورية العماد جوزف عون في الكويت ، وذلك استكمالا ً لمبادرة بدأها وتهدف الى عودة الخليجيـين سياحيا والاستثمارات اقتصاديا وماليا .. في هذا الوقت مفاجآت دونالد ترامب لا تنتهي . فبعد فتور العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو نتيجة ما يقوم به الاخير في اليمن وغزة ، رجحت صحيفة جيروزالم بوست ان يعلن الرئيس اعترافَ بدولة فلسطين اثناء القمة العربية في . من جهة ثانية نجح الرئيس ترامب في تحقيق وقف لاطلاق النار شامل وفوري بين الهند وباكستان ، وهو اعلن ذلك بنفسه , مشيداً بالبلدين للجوئهما الى المنطق السليم والذكاء العظيم ، كما كتب . البداية من المشهد الانتخابي في الشمال وعكار عبر مراسلينا الموزعين على مناطق المحافظتين.غداً يستأنف القطار الانتخابي رحلته ومحطته الثانية بعد جبل لبنان ستكون في محافطتي لبنان وعكار.كل التحضيرات السياسية واللوجستية والإدارية والأمنية اكتملت مع دخول المحافظتين في صمتٍ انتخابي بدأ منتصف الليلة الماضية ويمتد حتى السابعة من مساء غد موعد اقفال صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية.وعلى غرار الحال التي حكمت الاستحقاق الانتخابي في مرحلته الأولى يتحكم بالانتخابات في الثانية التداخل بين الاعتبارات السياسية والعائلية. وفيما فازت عشرات البلديات بالتزكية ثمة معارك قوية متوقعة في بلدات ومدن عدة من طرابلس مروراً بالأقضية المسيحية كالبترون وزغرتا وبشري والكورة وصولاً إلى عكار.هذا انتخابياً أما تشريعياً فقد دعا الى جلسة تشريعية عامة تعقد قبل وبعد ظهر يوم الخميس المقبل وذلك لدرس اقتراحات القوانين المعجلة المكررة.بعيداً من الشأن الانتخابي تقاطعت مصادر إعلامية عدة عند معلومات عن زيارة متوقعة للموفدة الأميركية مورغان اورتيغاس إلى لبنان أواخر الشهر الحالي لكن اي تأكيد رسمي لهذه المعلومات لم يصدر سواء في او في واشنطن.وفي هذا الشأن قالت مصادر عين التينة لصحيفة الجمهورية إنه بمعزل عما اذا كانت مثل هذه الزيارات ستحصل أم لا فالمسألة مرتبطة بما اذا كانت هناك جدية في احترام اتفاق وقف اطلاق النار وإرادةٌ حقيقية في تطبيقه على النحو الذي يُلزِم اسرائيل بالتقيد به.ونقل زوار الرئيس بري عنه تأكيده ان اسرائيل تسعى عبر اعتداءاتها إلى فرض واقع جديد ودفع لبنان نحو التطبيع وهو ما لن يحصل واصفاً التطبيع بأنه خيانة وقال ان سلاحنا في هذه المرحلة هو الصبر وبهذا الصبر نقاتلهم وكرر ان لبنان ملتزم تماماً باتفاق وقف اطلاق النار مشيراً الى تأكيد اليونيفيل ان الانتهاكات الاسرائيلية هي العائق امام فرض سيادة الدولة اللبنانية.وعلى تخوم لبنان تحاول الولايات المتحدة حالياً الدفع نحو هدنة مؤقتة في غزة يسوّقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب كإنجاز سياسي خلال جولته الخليجية الاسبوع المقبل.وقد اندرجت في السياق نفسه معلوماتٌ صحفية عن احتمال إعلان ترامب الاعتراف بدولة فلسطين خلال قمة يعقِدها مع قادة عرب على هامش الجولة. لكن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو يتمرد على مخططات الرئيس الأميركي هذه الأمر الذي ادى إلى توترات بينهما وصفها البعض بأنها اكبر من خلاف وأقل من طلاق.على أي حال تشهد المنطقة حراكاً دبلوماسياً نشطاً قبيل الجولة الترامبية المقبلة لعل من ابرز حلقاته زيارة الايراني عباس عراقجي الى بلدين خليجيين اذ وصل ظهراً الى جدة في السعودية قبل ان يحط في العاصمة القطرية الدوحة عصراً.وتأتي الزيارتان قبل ساعات من انعقاد الجولة الرابعة للمفاوضات الايرانية - الأميركية غداً في مسقط. ويقود عراقجي المفاوضات عن الجانب الايراني فيما يرأس الجانب الأميركي المبعوث الرئاسي الى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي صرح بأن طهران وافقت على عدم حيازة قنبلة نووية وبأننا سنأخذ هذا الكلام على محمل الجد.أبعد من منطقة الشرق الأوسط فاجأ الرئيس الأميركي العالم بإعلانه اتفاقاً لوقف اطلاق نار شامل وفوري بين الهند وباكستان وهنأ البلدين لاستخدامهما الحكمة والمنطق السليم.بالمحصلة، نحن شعب واحد. مهما تنوعنا، نحن شعب واحد. ومهما اختلفنا، نحن شعب واحد. ففي كل مدننا وبلداتنا وقرانا، نحن شعب واحد. انها رسالة انتخابات الشمال غدا، حتى قبل ان تبدأ.ففي المحطة الثانية من الاستحقاق البلدي والاختياري، كل شيء قد يتغير، الا كونَنا شعب واحد.فمن طرابلس والمنية والضنية، الى عكار، فالبترون والكورة وزغرتا بشري، نحن شعب واحد. في شمال لبنان، يتحالف والقوات في مدينة ويختلفون في بلدة. يتفاهم السوريون القوميون مع القوات في معركة، ويتخاصمون في اخرى. في هذه القرية يفترق نائب عن حزب حليف، وفي تلك القرية يتوحدان. يتفق اشرف ريفي وفيصل كرامي في مدينة، ويتواجهان في نواح اخرى.في الشمال حيث القلب، لا تخوين ولا اتهامات قابلة للتسويق، بل تعدد توجهات وآراء وتضارب طموحات في اطار تنافس بلدي واختياري محلي.غدا في الشمال الكل سيفوز في معارك والكل سيخسر في معارك. اما رسالة الوحدة فهي الحقيقة الثابتة المنتصرة دوما في وجه كل الاضاليل.تَمَّ تفكيكُ الحربِ النووية بين الهند وباكستان ولم تُخمَدْ نيرانُ مدينةِ بشّري البلدية بين أبناءِ الأرز والدم.. ستريدا ووليام طوق/ وتلك عيِّنةٌ واحدة من حروب العائلات والزعامات التي اتَّجَهت شَمالاً وأَعلنتِ النفيرَ العام ولاسيما في معركة استردادِ الاتحادات الكبرى/ وعلى هذا العنوان تَندفعُ المنافَسةُ في زغرتا بين مردة سليمان فرنجية وتمردِ النائب ميشال معوض الساعي الى استعادةِ اتحاد بلديات زغرتا بعد إقامةٍ طويلة في رِحابِ فرنجية// غرائبُ الانتخاباتِ البلدية جاءت معَ عجائبِها فأَحدَثَثِ المُعجزةَ في البترون بجمعِ ما فَرَّقَته السياسةُ بين قوات وتيار ومردة وكتائب و"كلهم للبترون"،/ والأحلافُ هنا لا تَمنعُ المنازَلةَ هناك والمكاسَرةَ داخلَ القرى/ ومرةً جديدة تَتَخَفَّى الأحزابُ والتياراتُ وراءَ العائلاتِ لتكديسِ أوسعِ عمليةِ فوزٍ تحت المُسَمَّى العائلي// كَسرُ العظمِ البلدي ساهمتِ التزكيةُ في الحَدِّ من توسُّعِه ولاسيما بعد تفادي المعاركِ في ما نسبتُه ثُلُثُ بلدياتِ الشَّمال وعكار والتي فازت بالتوافق/ وبالتزكيةِ الدوليةِ والاقليمية حديثٌ عن وقفٍ لإطلاقِ النار بين أوكرانيا وروسيا لثلاثينَ يوماً.. وتقدمٌ في المفاوضاتِ الإيرانية الأميركية.. وإبرامُ توافقٍ هنديٍّ- باكستاني برعايةٍ أميركية/ وكلُّ هذا المسارِ وتحديداً ما يتعلقُ منه بالشرق الأوسط وغزة يمرُّ من فوقِ حروبِ بنيامين نتنياهو الذي بدأ يفقِدُ بَريقَه الأميركي/ فالحربُ بين ترامب ونتنياهو لم تَعُدْ صامتةً، وهي تَخرجُ إلى العلنِ وتَطيرُ بسرعة الصاروخ الذي أُطلِقَ من اليمن ولم تَلتَقِطْهُ منظومةُ ثاد الاميركية فيما رَصَدَته المنظومةُ الاسرائيلية// كانت تلك رسالةً صاروخية من رئيسٍ اميركي سيصلُ الى الخليج حامِلاً معه دولةً فلسطينية، ونقلت وكالة "ميديا لاين" الأميركية، عن مصدرٍ دبلوماسيٍّ خليجي، أنَّ الرئيس ترامب سيُصدِرُ إعلانًا بشأن دولةِ فلسطين والاعترافِ الأمريكي بها، وأنه سيتمُّ إنشاءُ دولةٍ فلسطينية من دون وجودِ حماس/ خلال القِمة الخليجيةِ- الأميركية في السعودية/./ وقبل الدخولِ في كل هذه التفاصيل.. تفصيلٌ قديمٌ جديد تتجَنَّدُ له مجموعاتُ موزِّعِي الكايبل للبثِّ التلفزيوني/ ومن غيرِ تكليفٍ ومن فوقِ الدولة وشرعياتِها الإعلامية تُقْدِمُ هذه المجموعاتُ على قطعِ بثِّ قناةِ الجديد عن الضاحيةِ الجنوبية وعددٍ من المناطقِ في محيط بيروت/ وتكلِّفُ نفسَها ادارةَ وسَرِقةَ حقوقٍ غيرِ عائدةٍ لها/ ويضعُ موزعو الكايبل المشتركينَ في مواجهة الجديد وعددٍ من المحطات الاخرى عِلماً بانَّ الحقَّ واجبٌ استيفاؤه من الموزِّعينَ انفسِهم وليس من المواطنين/ وهؤلاءِ المقرصِنون يَستولون على حقوق المُلكيةِ للمحطات ويحققون أرباحاً على حسابِ الناس ومحطاتِ التلفزة معاً/ ثم يَنُوبون عن المشاهدين ويقررون حِرمانَهم من حضور شاشةٍ اعتادوها واختاروها.لبنانُ على مرمى ساعاتٍ من ثانيةِ المحطاتِ الانتخابيةِ البلدية، والوجهةُ هذا الاحدَ الشمالُ حيثُ الرياحُ السياسيةُ شديدةٌ معَ تلكَ العائلية، فيما خَلطت التحالفاتُ الهجينةُ الاوراقَ التي يُكتبُ عليها في كلِّ قضاءٍ عنوانٌ مختلف ..ولا يختلفُ اثنانِ على أهمية هذا الاستحقاقِ على املِ اَن يرى الشماليونَ دولتَهم ليس حارسةً على ابوابِ اقلامِ الاقتراعِ فحسب، بل مداومةَ الحضورِ انمائياً وحياتياً في مناطقِها المهمشة..وعلى هامشِ الانتخاباتِ البلديةِ مبالغاتٌ في حساباتِ البعضِ السياسية، فيما الحكومةُ عبرَ وزارةِ الداخليةِ تتابعُ هذا الاستحقاقَ بجديةٍ كأولِ اختبارٍ املاً بريعِه الايجابيِّ على الحكومة..والجديةُ الحكوميةُ مطلوبةٌ عبرَ وزاراتٍ اخرى على مسارِ استحقاقاتٍ اخرى ملحةٍ ايضاً، من العدوانيةِ الصهيونيةِ المستمرةِ التي لا تواجهُها الحكومةُ حتى بالعنوانِ الذي رفعتهُ- اي الدبلوماسي، كونَه لم تُرسِل وزارةُ الخارجيةِ شكاوًى بحجمِ الخروقاتِ الى الاممِ المتحدة، ولم يَلحظ اللبنانيونَ سعياً حكومياً على خطِ اعادةِ الاعمار، وكأنَ الحصارَ الاميركيَ الصهيونيَ يُبرِّرُ للحكومةِ الانتظارَ عندَ تَعدادِ المباني والمؤسساتِ التي هَدَمَها العدوُ ولا يزال، دونَ ان تَخطُوَ خطوةً جديةً لمجابهةِ الضغطِ او لتغييرِ الاساليبِ بدلَ الاستسلامِ للشروطِ السياسيةِ التي تَعرِفُ الحكومةُ انها تعجيزية..ويعرفُ اللبنانيون انَ العدوَ يسعى من خلالِ اعتداءاتِه الى فرضِ واقعٍ جديدٍ عبرَ جرِّ لبنانَ الى التطبيعِ كما قال رئيسُ مجلسِ النوابِ الذي جددَ التأكيدَ انَ التطبيعَ مع العدوِ خيانةٌ وهو ما لن يَحصُلَ على الاطلاق.ولبنانُ الملتزمُ باتفاقِ وقفِ اطلاقِ النارِ كما اكدَ الرئيسُ بري ، لن يَنجرَّ إلى ما تريدُه ، وسيبقى متمسكاً بسلاحِ الصبرِ في هذه المرحلة..دولياً وقبلَ الوصولِ الى مرحلةٍ لا رجعةَ عنها أُعلنَ وقفُ اطلاقِ النارِ بينَ الهندِ وباكستانَ بوساطةٍ اميركية، وهي الوساطةُ التي لا تزالُ عصيةً على حلٍّ جذريٍّ للحربِ الاوكرانيةِ حتى الآن..اما حربُ الابادةِ الصهيونيةِ على الفلسطينيينَ فهي مسموحةٌ ما دامَ انها لا تُؤثّرُ على خُططِ دونالد ترامب وصفقاتِه في المنطقة، ويُصبحُ الاعتراضُ عليها عبرَ الاعلامِ ليس بالمنطقِ الانسانيِّ والسياسي، وانما بالمنطقِ التجاريِّ على ابوابِ زيارةِ ترامب الى الخليج.