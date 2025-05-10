Advertisement

لبنان

"حزب الله" مرتاح إلى المفاوضات الأميركية - الإيرانية

Lebanon 24
10-05-2025 | 23:10
A-
A+
Doc-P-1358609-638825407477461079.jpg
Doc-P-1358609-638825407477461079.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت" النهار": يترقب لبنان خلاصة ما ستنتهي إليه المفاوضات الأميركية - الإيرانية نظرا إلى انعكاسها على مسار الأحداث في الداخل، مع التوقف عند مقاربة "حزب الله" لهذه المحطة، ولا سيما أنه يبقى في مقدم المعنيين على مستوى الداخل بملف ستكون له ارتدادته ليس على مسار العلاقة بين طهران وواشنطن فحسب، بل على مستوى لبنان والمنطقة.
Advertisement
وفي غمرة التطورات وعدم التزام إسرائيل وقف النار، وترقب مصير سلاح "حزب الله" وإمكان نجاح الرئيس جوزاف عون في التوصل إلى الإستراتيجية الأمنية وتطبيق ما ورد في خطاب القسم وبيان الحكومة لناحية احتكار الدولة للسلاح، تشخص الأنظار إلى سلطنة عمان وما إذا كانت ستتجه إلى المفاوضات على أرضها باتفاق بين واشنطن وطهران لبت الملف النووي. كل هذه الحصيلة ستترك آثارها على مستقبل الوضع في الجنوب.
 
وتتحدث جهات لبنانية معنية بمتابعة جولات هذه المفاوضات التي تنقلت بين روما ومسقط، عن التطور الذي طرأ بعد الاتفاق بين إدارة الرئيس دونالد ترامب و"أنصار الله" في اليمن على وقف استهداف واشنطن للحوثيين، مقابل عدم اعتراض الأخيرين حركة السفن في البحر الأحمر. 
ولم تكن الديبلوماسية الإيرانية بعيدة من هذا التطور الذي تصفه شخصية لبنانية بـ"المؤشر الطيب".
 
وتتوقف جهات لبنانية عند "التمايز" الذي يمارسه ترامب عن سلفه جو بايدن حيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي صُدم بحصول تفاهم بين الأميركيين والحوثيين. وقد ثبت له وفقا لمعلومات ديبلوماسية أن طهران ساهمت في تقريب المسافات بين الطرفين لأن الخلاصة الإيجابية تساعد الإيرانيين في تمتين موقعهم في المفاوضات، هم الذين يدركون عواقب تعطيل الملاحة البحرية في هذا الشريان العالمي الذي تعتمد عليه اقتصادات دول عدة في العالم.وفي معلومات يتم تبادلها في حلقة ضيقة في بيروت، أن الجانبين الأميركي والإيراني يريدان حصول الاتفاق بينهما ولو أن الطريق ليست معبدة مئة في المئة.
 
وتكشف المصادر بحسب شخصية لبنانية، أن قناة اتصال ديبلوماسية كانت مفتوحة بين ديبلوماسيين إيرانيين وحلقة من فريق ترامب. وتعرب جهات لبنانية في مقدمها "حزب الله" عن ارتياحها إلى تصاعد التوتر بين ترامب ونتنياهو، لأن كل من يشغل البيت الأبيض يعرف سلفا أنه غير قادر على إدارة الظهر لإسرائيل ولو أن الرئيس الأميركي لن يلبي كل ما تريد تحقيقه، من غزة إلى طهران.  
مواضيع ذات صلة
ترقّب لبناني لنتائج المفاوضات الأميركية - الايرانية واورتاغوس عائدة وتصعّد ضد "حزب الله"
lebanon 24
11/05/2025 09:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أيّ تأثير للمفاوضات الأميركيّة - الإيرانيّة في ملف سلاح حزب الله؟
lebanon 24
11/05/2025 09:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "واللا": من المستبعد تنفيذ أي هجوم إسرائيلي قبل انتهاء المفاوضات الأميركية الإيرانية
lebanon 24
11/05/2025 09:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية لـ"الشرق": المفاوضات في الملف الإيراني تتقدم على تلك المتعلقة بغزة
lebanon 24
11/05/2025 09:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:47 | 2025-05-11
01:26 | 2025-05-11
02:15 | 2025-05-11
02:08 | 2025-05-11
02:05 | 2025-05-11
02:00 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24