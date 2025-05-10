"حزب الله" مرتاح إلى المفاوضات الأميركية - الإيرانية



Advertisement وفي غمرة التطورات وعدم وقف النار، وترقب مصير سلاح "حزب الله" وإمكان نجاح الرئيس جوزاف عون في التوصل إلى الإستراتيجية الأمنية وتطبيق ما ورد في خطاب القسم وبيان الحكومة لناحية احتكار الدولة للسلاح، تشخص الأنظار إلى سلطنة عمان وما إذا كانت ستتجه إلى المفاوضات على أرضها باتفاق بين وطهران لبت الملف . كل هذه الحصيلة ستترك آثارها على مستقبل الوضع في الجنوب. كتبت" النهار": يترقب خلاصة ما ستنتهي إليه المفاوضات الأميركية - نظرا إلى انعكاسها على مسار الأحداث في الداخل، مع التوقف عند مقاربة " " لهذه المحطة، ولا سيما أنه يبقى في مقدم المعنيين على مستوى الداخل بملف ستكون له ارتدادته ليس على مسار العلاقة بين وواشنطن فحسب، بل على مستوى لبنان والمنطقة.وفي غمرة التطورات وعدم وقف النار، وترقب مصير سلاح "حزب الله" وإمكان نجاح الرئيس جوزاف عون في التوصل إلى الإستراتيجية الأمنية وتطبيق ما ورد في خطاب القسم وبيان الحكومة لناحية احتكار الدولة للسلاح، تشخص الأنظار إلى سلطنة عمان وما إذا كانت ستتجه إلى المفاوضات على أرضها باتفاق بين وطهران لبت الملف . كل هذه الحصيلة ستترك آثارها على مستقبل الوضع في الجنوب.

وتتحدث جهات لبنانية معنية بمتابعة جولات هذه المفاوضات التي تنقلت بين روما ومسقط، عن التطور الذي طرأ بعد الاتفاق بين إدارة و" الله" في اليمن على وقف استهداف واشنطن للحوثيين، مقابل عدم اعتراض الأخيرين حركة السفن في البحر الأحمر.

ولم تكن الديبلوماسية الإيرانية بعيدة من هذا التطور الذي تصفه شخصية لبنانية بـ"المؤشر الطيب".

وتتوقف جهات لبنانية عند "التمايز" الذي يمارسه عن سلفه حيال رئيس الوزراء الذي صُدم بحصول تفاهم بين والحوثيين. وقد ثبت له وفقا لمعلومات ديبلوماسية أن طهران ساهمت في تقريب المسافات بين الطرفين لأن الخلاصة الإيجابية تساعد الإيرانيين في تمتين موقعهم في المفاوضات، هم الذين يدركون عواقب تعطيل الملاحة البحرية في هذا الشريان العالمي الذي تعتمد عليه اقتصادات دول عدة في العالم.وفي معلومات يتم تبادلها في حلقة ضيقة في ، أن الجانبين الأميركي والإيراني يريدان حصول الاتفاق بينهما ولو أن الطريق ليست معبدة مئة في المئة.

وتكشف المصادر بحسب شخصية لبنانية، أن قناة اتصال ديبلوماسية كانت مفتوحة بين ديبلوماسيين إيرانيين وحلقة من فريق ترامب. وتعرب جهات لبنانية في مقدمها "حزب الله" عن ارتياحها إلى تصاعد التوتر بين ترامب ونتنياهو، لأن كل من يشغل يعرف سلفا أنه غير قادر على إدارة الظهر لإسرائيل ولو أن الرئيس الأميركي لن يلبي كل ما تريد تحقيقه، من غزة إلى طهران.