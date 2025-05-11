Advertisement

لبنان

صرخة من "رئيس قلم اقتراع": قضينا ليلتنا في السيارات قبل الانتخابات!

Lebanon 24
11-05-2025 | 00:18
A-
A+
Doc-P-1358643-638825448801604890.jpg
Doc-P-1358643-638825448801604890.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس قلم اقتراع في زغرتا خلال حديث تلفزيوني، اليوم الأحد، إن "الموظفين المولجين الإشراف على العملية الانتخابية في الشمال، باتوا في العراء وفي السيارات خلال الساعات الماضية".
Advertisement
 
وذكر رئيس القلم، وهو أستاذ في التعليم الرسمي، أنَّ الدولة لم تؤمّن للموظفين والمعلمين أي أماكن للإيواء في المناطق التي أتوا إليها لمواكبة الإنتخابات، مناشداً رئيسي الجمهورية جوزاف عون ونواف سلام الإلتفات لهذا الأمر.
 
وبدأت عند الساعة السابعة من صباح اليوم العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار، وسط أجواء هادئة وتدابير أمنية مشددة، حيث فتحت صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية والاختيارية.

مواضيع ذات صلة
إشكال داخل "قلم اقتراع".. وقوى الأمن تتدخل للحل
lebanon 24
11/05/2025 09:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه قصة "انتخابات جنوب لبنان".. إقتراع "فوق الركام"!
lebanon 24
11/05/2025 09:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"ضرب" داخل مركز اقتراع.. والمُعتدي "رئيس لائحة"!
lebanon 24
11/05/2025 09:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: أدعو المواطنين للاقتراع بكثافة والانتخابات البلدية "إنمائية"
lebanon 24
11/05/2025 09:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:47 | 2025-05-11
01:26 | 2025-05-11
02:15 | 2025-05-11
02:08 | 2025-05-11
02:05 | 2025-05-11
02:00 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24