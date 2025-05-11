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لبنان
صرخة من "رئيس قلم اقتراع": قضينا ليلتنا في السيارات قبل الانتخابات!
Lebanon 24
11-05-2025
|
00:18
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قال رئيس قلم اقتراع في
زغرتا
خلال حديث تلفزيوني، اليوم الأحد، إن "الموظفين المولجين الإشراف على العملية
الانتخابية
في
الشمال
، باتوا في العراء وفي السيارات خلال الساعات الماضية".
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وذكر رئيس القلم، وهو
أستاذ في
التعليم الرسمي، أنَّ الدولة لم تؤمّن للموظفين والمعلمين أي أماكن للإيواء في المناطق التي أتوا إليها لمواكبة الإنتخابات، مناشداً رئيسي الجمهورية
جوزاف عون
ونواف سلام الإلتفات لهذا الأمر.
وبدأت عند الساعة السابعة من
صباح اليوم
العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار، وسط أجواء هادئة وتدابير أمنية مشددة، حيث فتحت صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في
المجالس البلدية
والاختيارية.
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