صرخة من "رئيس قلم اقتراع": قضينا ليلتنا في السيارات قبل الانتخابات!

قال رئيس قلم اقتراع في خلال حديث تلفزيوني، اليوم الأحد، إن "الموظفين المولجين الإشراف على العملية في ، باتوا في العراء وفي السيارات خلال الساعات الماضية".

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وذكر رئيس القلم، وهو التعليم الرسمي، أنَّ الدولة لم تؤمّن للموظفين والمعلمين أي أماكن للإيواء في المناطق التي أتوا إليها لمواكبة الإنتخابات، مناشداً رئيسي الجمهورية ونواف سلام الإلتفات لهذا الأمر.

وبدأت عند الساعة السابعة من العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار، وسط أجواء هادئة وتدابير أمنية مشددة، حيث فتحت صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في والاختيارية.