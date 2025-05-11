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لبنان

"حزب الله" لن يتدخل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-05-2025 | 01:45
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أكدت مصادر مطلعة أن حزب الله لم يُصدر أي قرار رسمي بمقاطعة قناة "الجديد" أو منع بثها في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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ومع ذلك، أشارت المصادر نفسها، إلى أن الحزب لن يتدخل لإعادة البث كما حصل في السابق.
 
ووفقاً للمعلومات، فإن حملات التحريض التي انتشرت على وسائل التواصل وبعض المنصات الإعلامية، والتي شارك فيها عدد من المحللين والمقرّبين من الحزب، ساهمت بشكل غير مباشر في اتخاذ قرار وقف بث القناة في الضاحية الجنوبية.
 
وتشير المعطيات إلى أن هذا القرار قد يمتد ليشمل قرى في الجنوب وربما مناطق في البقاع
 
وفي السياق، يقول مصدر معني: "رغم أن الحزب لا يقف خلف القرار بشكل مباشر، إلا أنه لن يبذل أي جهد لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، على عكس ما حصل في السابق، حين تدخل الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله لحل إشكال مشابه قبل سنوات".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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