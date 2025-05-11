"حزب الله" لن يتدخل

أكدت مصادر مطلعة أن لم يُصدر أي قرار رسمي بمقاطعة قناة "الجديد" أو منع بثها في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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ومع ذلك، أشارت المصادر نفسها، إلى أن الحزب لن يتدخل لإعادة البث كما حصل في السابق.

ووفقاً للمعلومات، فإن حملات التحريض التي انتشرت على وسائل التواصل وبعض المنصات الإعلامية، والتي شارك فيها عدد من المحللين والمقرّبين من الحزب، ساهمت بشكل غير مباشر في اتخاذ قرار وقف بث القناة في الضاحية الجنوبية.

وتشير المعطيات إلى أن هذا القرار قد يمتد ليشمل قرى في الجنوب وربما مناطق في .

وفي السياق، يقول مصدر معني: "رغم أن الحزب لا يقف خلف القرار بشكل مباشر، إلا أنه لن يبذل أي جهد لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، على عكس ما حصل في السابق، حين تدخل لحزب الله الشهيد لحل إشكال مشابه قبل سنوات".