في بطرماز.. غياب المعازل في أقلام الاقتراع!

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تأخرت العملية في بلدة بطرماز - بسبب عدم وجود معازل انتخابية.ويجري رؤساء الاقلام اتصالات مع من اجل تأمين المعازل تمهيدا لانطلاق العملية الانتخابية في البلدة التي يتكون مجلسها البلدي من 15 عضوا .