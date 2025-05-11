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لبنان

في بطرماز.. غياب المعازل في أقلام الاقتراع!

Lebanon 24
11-05-2025 | 02:59
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تأخرت العملية الانتخابية في بلدة بطرماز - الضنية بسبب عدم وجود معازل انتخابية. 
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ويجري رؤساء الاقلام اتصالات مع وزارة الداخلية من اجل تأمين المعازل تمهيدا لانطلاق العملية الانتخابية في البلدة التي يتكون مجلسها البلدي من 15 عضوا .
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