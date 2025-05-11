مفتي طرابلس والشمال أدلى بصوته: الاقتراع هو بديل عن الفوضى والتسيب

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أدلى مفتي والشمال امام بصوته في والاختيارية في مدرسة الزاهرية الرسمية للصبيان.وأكد في تصريح، ان "ما حدث من توقيع اللوائح في طرابلس والميناء والبداوي والقلمون على ما سمي بميثاق الذي يؤكد المؤكد ويسعى الى تنظيم العمل مع من يصل الى اضافة الى خطوات استباقية في حال حصل سوء تفاهم والمحافظة على الاحترام وعدم التجريح بين سائر الفائزين تصب في مصلحة العمل البلدي".وختم المفتي امام بدعوة المواطنين في طرابلس والبداوي والقلمون والمنية والضنية والكورة وزغرتا وبشري والبترون وكافة الاقضية الى المشاركة بالاقتراع واختيار الاصلح لمنطقتهم و"عدم تهميش انفسهم في هذا الحق الطبيعي المهم لان الاقتراع والانتخاب هو بديل عن الفوضى والتسيب والوسائل الأخرى للمطالبة بالحقوق أو إيصال الشكاوى اليوم هو الفرصة لكل صاحب حق ومطلب ورؤية".