بين الـ2016 والـ2025.. هكذا كانت نسب الاقتراع في "انتخابات الشمال"

نشرت والبلديات بيانات جديدة أظهرت مقارنة نسبة الاقتراع في محافظتي وعكار خلال انتخابات العام 2016 وانتخابات العام 2025 وتحديداً حتى الساعة 11 قبل الظهر.

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ووفق البيانات، فقد تبيّن التالي:

1- :

- 2016: 16.60%

- 2025: 17.41%

2- بشري:

- 2016: 12%

- 2025: 10.98%

3- :

- 2016: 14.90%

- 2025: 13.07%

4- :

- 2016: 12.20%

- 2025: 12.39%

5- :

- 2016: 5%

- 2025: 5.10%

6- - :

- 2016: 18.40%

- 2025: 13.85%

7- :

- 2016: 13.90%

- 2025: 14.29%