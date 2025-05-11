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لبنان

بين الـ2016 والـ2025.. هكذا كانت نسب الاقتراع في "انتخابات الشمال"

Lebanon 24
11-05-2025 | 04:31
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نشرت وزارة الداخلية والبلديات بيانات جديدة أظهرت مقارنة نسبة الاقتراع في محافظتي لبنان الشمالي وعكار خلال انتخابات العام 2016 وانتخابات العام 2025 وتحديداً حتى الساعة 11 قبل الظهر.
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ووفق البيانات، فقد تبيّن التالي:
 
 
- 2016: 16.60%
- 2025: 17.41%
 
2- بشري:
 
- 2016: 12%
- 2025: 10.98%
 
 
- 2016: 14.90%
- 2025: 13.07%
 
 
- 2016: 12.20%
- 2025: 12.39%
 
 
- 2016: 5%
- 2025: 5.10%
 
 
- 2016: 18.40%
- 2025: 13.85%
 
 
- 2016: 13.90%
- 2025: 14.29%
 
 
 
 
 
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