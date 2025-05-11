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لبنان
بين الـ2016 والـ2025.. هكذا كانت نسب الاقتراع في "انتخابات الشمال"
Lebanon 24
11-05-2025
|
04:31
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نشرت
وزارة الداخلية
والبلديات بيانات جديدة أظهرت مقارنة نسبة الاقتراع في محافظتي
لبنان
الشمالي
وعكار خلال انتخابات العام 2016 وانتخابات العام 2025 وتحديداً حتى الساعة 11 قبل الظهر.
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ووفق البيانات، فقد تبيّن التالي:
1-
البترون
:
- 2016: 16.60%
- 2025: 17.41%
2- بشري:
- 2016: 12%
- 2025: 10.98%
3-
الكورة
:
- 2016: 14.90%
- 2025: 13.07%
4-
زغرتا
:
- 2016: 12.20%
- 2025: 12.39%
5-
طرابلس
:
- 2016: 5%
- 2025: 5.10%
6-
المنية
-
الضنية
:
- 2016: 18.40%
- 2025: 13.85%
7-
عكار
:
- 2016: 13.90%
- 2025: 14.29%
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