معوّض: اليوم ندعم حالة التغيير الإنمائي

قال النائب إنّ "العنوان واضح وهو تنموي بامتياز ورفع اليد الحزبيّة عن البلديّات في "، وأشار إلى أنّ "الفشل الإنمائي واضح".

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وأضاف معوّض من زغرتا بعد الإدلاء بصوته، أنّ "معركة الخيارات السياسيّة ستحدث العام المقبل في الإنتخابات النيابيّة، ولكن اليوم ندعم حالة التغيير الإنمائي".

وتابع: "لن ندخل في لعبة الاتّهامات إنّما سنركّز فقط على الإنماء".