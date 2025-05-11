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لبنان

"ألخارجية" رحّبت باتّفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

Lebanon 24
11-05-2025 | 05:43
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ترحب وزارة الخارجية والمغتربين باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان نظرا للتهديد الناتج عن إستمرار هذا الصراع على السلام العالمي. 
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كما تأمل الوزارة أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لسلام دائم بين الطرفين من خلال معالجة القضايا العالقة بالوسائل السلمية والدبلوماسية.
 
 
 
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