"ألخارجية" رحّبت باتّفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين وباكستان نظرا للتهديد الناتج عن إستمرار هذا الصراع على السلام العالمي.

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كما تأمل الوزارة أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لسلام دائم بين الطرفين من خلال معالجة العالقة بالوسائل السلمية والدبلوماسية.