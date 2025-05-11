خضر: سير العمليّة الانتخابيّة ممتاز لكن نسبة الاقتراع ضئيلة

قال محافظ - إن "سير العمليّة الانتخابيّة ممتاز لكن نسبة الاقتراع ضئيلة".

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وفي حديث للـ"ام تي في"، دعا خضر الناس للتصويت بكثافة، تحديداً أهالي .

واضاف: "سنستفيد من تجربة لنتحصّن في بعلبك ولحسن سير العمليّة الإنتخابيّة فيها".