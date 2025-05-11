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لبنان

خضر: سير العمليّة الانتخابيّة ممتاز لكن نسبة الاقتراع ضئيلة

Lebanon 24
11-05-2025 | 05:43
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قال محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر إن "سير العمليّة الانتخابيّة ممتاز لكن نسبة الاقتراع ضئيلة".
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وفي حديث للـ"ام تي في"، دعا خضر الناس للتصويت بكثافة، تحديداً أهالي جبل محسن
 
واضاف: "سنستفيد من تجربة الشمال لنتحصّن في بعلبك ولحسن سير العمليّة الإنتخابيّة فيها". 
 
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