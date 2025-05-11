حتّى الآن... كم بلغت نسبة الإقتراع في محافظتيّ الشمال وعكار؟

بلغت نسبة الإقتراع حتى الآن في محافطتيّ وعكار 14.62 بالمئة، وتوزّعت على الشكل التالي:

Advertisement

- : 21.47%

- : 7.9%

- : 17.63%

- بشري: 15.39%

- - : 20.89%

- : 18.42%

- : 24.73%