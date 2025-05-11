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لبنان

حتّى الآن... كم بلغت نسبة الإقتراع في محافظتيّ الشمال وعكار؟

Lebanon 24
11-05-2025 | 05:45
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بلغت نسبة الإقتراع حتى الآن في محافطتيّ الشمال وعكار 14.62 بالمئة، وتوزّعت على الشكل التالي:
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- عكار: 21.47%
 
 
- طرابلس: 7.9%
 
 
- زغرتا: 17.63%
 
 
- بشري: 15.39%
 
 
 
 
- الكورة: 18.42%
 
 
- البترون: 24.73%
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