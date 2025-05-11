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لبنان

رقم جديد.. هذا عدد الشكاوى الإنتخابية في الشمال

Lebanon 24
11-05-2025 | 06:17
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كشفت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية أن عدد الشكاوى الانتخابية في محافظتي الشمال وعكار بلغت حتى الآن 307 شكوى.
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وتوزعت الشكاوى، بحسب البيانات على شكاوى إدارية وعددها 38، شكاوى أمنية وعددها 18، فيما بلغ عدد الشكاوى الواردة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي 36 شكوى.
 
 
أما نسبة الشكاوى بحسب القضاء، فجاءت على النحو التالي: 41% في عكار و 25.5% في طرابلس.
 
 
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