رقم جديد.. هذا عدد الشكاوى الإنتخابية في الشمال

كشفت بيانات صادرة عن أن عدد الشكاوى في محافظتي وعكار بلغت حتى الآن 307 شكوى.

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وتوزعت الشكاوى، بحسب البيانات على شكاوى إدارية وعددها 38، شكاوى أمنية وعددها 18، فيما بلغ عدد الشكاوى الواردة عبر ووسائل التواصل الإجتماعي 36 شكوى.

أما نسبة الشكاوى بحسب ، فجاءت على النحو التالي: 41% في و 25.5% في .