رئيس الحكومة: لن نتهاون

كتب رئيس الحكومة على منصة "اكس":

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أتابع سير العملية في عن كثب، وأتواصل مع بشكل مباشر. أثمّن سرعة تدخل لضبط المخالفات ومحاولات الرشوة. لن نتهاون مع تكرار هذه التجاوزات، لا في الشمال، ولا في أو أو الجنوب لاحقاً. ومع اقتراب إغلاق الصناديق، أدعو المواطنين في الشمال جميعاً للمشاركة بكثافة. هذه فرصتهم للتعبير عن احتياجاتهم وطموحاتهم، فتنمية بلدنا تبدأ ببلداتنا.