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لبنان

رئيس الحكومة: لن نتهاون

Lebanon 24
11-05-2025 | 09:53
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كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة "اكس":
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أتابع سير العملية الانتخابية في الشمال عن كثب، وأتواصل مع وزير الداخلية بشكل مباشر. أثمّن سرعة تدخل الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات ومحاولات الرشوة. لن نتهاون مع تكرار هذه التجاوزات، لا في الشمال، ولا في بيروت أو البقاع أو الجنوب لاحقاً. ومع اقتراب إغلاق الصناديق، أدعو المواطنين في الشمال جميعاً للمشاركة بكثافة. هذه فرصتهم للتعبير عن احتياجاتهم وطموحاتهم، فتنمية بلدنا تبدأ ببلداتنا.
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