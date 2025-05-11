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لبنان

في الشياح.. اشكال يتطور الى اطلاق نار

Lebanon 24
11-05-2025 | 12:15
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تطور اشكال فردي بين عنصر من شرطة بلدية الشياح وأحد المواطنين على خلفية ازالة مخالفة الى اطلاق نار ما ادى الى إصابة العنصر البلدي بجروح، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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