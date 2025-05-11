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لبنان

وزير الدفاع من غرفة عمليات قيادة الجيش: التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية سبب نجاح هذا الاستحقاق الوطني

Lebanon 24
11-05-2025 | 12:22
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زار وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى غرفة عمليات قيادة الجيش، واطّلع على سير العملية الانتخابية في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار. وقد نوّه الوزير منسى بالجهود التي يبذلها الجيش وسائر الأجهزة الأمنية لضمان أمن العملية الانتخابية، مثمّنًا التنسيق القائم بين وزارتي الدفاع والداخلية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني وحلّ كل المشاكل بسلاسةٍ تامّة.
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