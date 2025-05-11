وزير الدفاع من غرفة عمليات قيادة الجيش: التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية سبب نجاح هذا الاستحقاق الوطني

زار اللواء غرفة عمليات ، واطّلع على سير العملية في محافظتَي وعكار. وقد نوّه الوزير منسى بالجهود التي يبذلها الجيش وسائر لضمان أمن العملية الانتخابية، مثمّنًا التنسيق القائم بين وزارتي الدفاع والداخلية لإنجاح هذا وحلّ كل المشاكل بسلاسةٍ تامّة.

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