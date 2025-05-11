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لبنان

رمضان خرج من منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئا؟

Lebanon 24
11-05-2025 | 12:37
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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود رمضان حسين ديب (مواليد عام 1964، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 4-5-2025، منزله الكائن في بلدة المصلى – عكّار، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
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وطلبت من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على الرّقم: 691392-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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