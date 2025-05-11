سلام من وزارة الداخلية: الانتخابات أُنجزت بنجاح.. ونسبة الاقتراع مقبولة

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أكد رئيس الحكومة أن الحكومة ووزارة الداخلية تتابع كل الشكاوى التي وردت في يوم الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة لمعالجتها مع الجهات المعنية ولتلافيها في انتخابات والبقاع والجنوب.كلام الرئيس سلام جاء خلال تفقده يرافقه نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عملية فرز الأصوات في غرفة العمليات في وقال: "معروف لكل من تابع العملية خلال النهار عدد الشكاوى التي وردت والأهم هو سرعة التعامل معها والجدية التي برهنت عنها قوى الأمن والجيش والمؤسف ان تكون العملية توقفت لأكثر من ساعة وفي أحد الأقلام لساعتين وآمل ألا يتكرر الأمر في بيروت أو ."وهنأ سلام وزارة الداخلية بهذه التجارب والآداء آملًا أن تجرى الانتخابات في البقاع وبيروت والجنوب بطريقة جيدة أيضًا.أضاف الرئيس سلام: "نتعلّم من الإشكالات التي حصلت اليوم والأداء سيكون أفضل في بيروت والبقاع والجنوب ومن الضروري كشف هوية الذين يقفون خلف المال الإنتخابي ومعاقبتهم".وأكد أن الأهم هو إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ذلك أن من حق الناس أن يحاسبوا ممثليهم الذين مضت على ولايتهم 9 سنوات والأهم تجديد الدم في عروق البلديات التي تشكّل الأداة الإنمائية الأساسية.ولفت إلى اننا سنستمر بالسعي لتأمين العملية في الجنوب عبر الاتصالات السياسية والدبلوماسية وقال: "لا أستطيع أن أعطي ضمانات".وأشار الرئيس سلام إلى أنّه "كان هناك سرعة وجدية بالتعامل مع الشكاوى التي وصلت خلال النهار في الانتخابات النيابية والاختيارية"، مضيفًا "من المؤسف توقف عملية الانتخاب لأكثر من مرة".ولفت إلى أنّ "الشكاوى ستحول إلى المختص وسيتم ملاحقة من تم توقيفهم"، مشددًا على أهمية ضبط عمليات الرشاوى خلال الانتخابات البلدية والاختيارية.