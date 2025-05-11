Advertisement

لبنان

سلام من وزارة الداخلية: الانتخابات أُنجزت بنجاح.. ونسبة الاقتراع مقبولة

Lebanon 24
11-05-2025 | 12:58
A-
A+
Doc-P-1358969-638825906826755892.jpg
Doc-P-1358969-638825906826755892.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة ووزارة الداخلية تتابع كل الشكاوى التي وردت في يوم الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الشمال لمعالجتها مع الجهات المعنية ولتلافيها في انتخابات بيروت والبقاع والجنوب.
Advertisement

كلام الرئيس سلام جاء خلال تفقده يرافقه نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عملية فرز الأصوات في غرفة العمليات في وزارة الداخلية وقال: "معروف لكل من تابع العملية خلال النهار عدد الشكاوى التي وردت والأهم هو سرعة التعامل معها والجدية التي برهنت عنها قوى الأمن والجيش والمؤسف ان تكون العملية توقفت لأكثر من ساعة وفي أحد الأقلام لساعتين وآمل ألا يتكرر الأمر في بيروت أو البقاع."
وهنأ سلام وزارة الداخلية بهذه التجارب والآداء آملًا أن تجرى الانتخابات في البقاع وبيروت والجنوب بطريقة جيدة أيضًا.
أضاف الرئيس سلام: "نتعلّم من الإشكالات التي حصلت اليوم والأداء سيكون أفضل في بيروت والبقاع والجنوب ومن الضروري كشف هوية الذين يقفون خلف المال الإنتخابي ومعاقبتهم".
وأكد أن الأهم هو إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ذلك أن من حق الناس أن يحاسبوا ممثليهم الذين مضت على ولايتهم  9 سنوات والأهم تجديد الدم في عروق البلديات التي تشكّل الأداة الإنمائية الأساسية.
ولفت إلى اننا سنستمر بالسعي لتأمين العملية الانتخابية في الجنوب عبر الاتصالات السياسية والدبلوماسية وقال: "لا أستطيع أن أعطي ضمانات".

وأشار الرئيس سلام إلى أنّه "كان هناك سرعة وجدية بالتعامل مع الشكاوى التي وصلت خلال النهار في الانتخابات النيابية والاختيارية"، مضيفًا "من المؤسف توقف عملية الانتخاب لأكثر من مرة".

ولفت إلى أنّ "الشكاوى ستحول إلى القضاء المختص وسيتم ملاحقة من تم توقيفهم"، مشددًا على أهمية ضبط عمليات الرشاوى خلال الانتخابات البلدية والاختيارية.
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية: نسبة المشاركة بالانتخابات في جبل لبنان كانت لابأس بها ونتمنى من المواطنين أن يشاركوا في الانتخابات ويرفعوا نسبة الاقتراع وهذا حقهم الدستوري
lebanon 24
11/05/2025 22:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية: نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان بلغت 19.46% وعدد الناخبين بلغ 833715
lebanon 24
11/05/2025 22:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نسبة المشاكل في انتخابات الشمال أكثر من نسبة الاقتراع
lebanon 24
11/05/2025 22:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: المرحلة الأولى من الإنتخابات مرّت بخير وسلامة لكنّنا أردنا أن تكون نسبة الاقتراع أعلى وأطلب من المواطنين التصويت للمشروع والانتخابات بكثافة
lebanon 24
11/05/2025 22:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:12 | 2025-05-11
10:27 | 2025-05-11
15:46 | 2025-05-11
15:22 | 2025-05-11
14:42 | 2025-05-11
14:21 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24